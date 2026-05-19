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蕭旭岑：川普還盼習近平再釋利多 軍售台灣答案已出來

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供
國民黨副主席蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪。圖／中廣新聞網提供

川習會後，美國總統川普表示，在定奪軍售之前，會考慮先與那位「治理台灣的人」通話。國民黨副主席蕭旭岑認為，川普與賴清德總統通話的可能性不大，接下來川習可能還會再有三次見面，若川普希望習近平在波音、大豆、牛肉釋出利多，美方在台灣和軍售議題會怎麼做？答案已經出來了。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，川習會是對世界格局、地緣政治，乃至於未來的兩岸關係，都會產生深遠影響的一場歷史性會晤，這個重要性在未來會不斷彰顯出來。他看到很多側翼或是綠營支持者不敢罵川普，但不斷暗示川普不能代表全美國，但他不是這樣看。

蕭旭岑認為，川習會幾乎已將未來30年到50年，美國跟中國大陸的關係做了定型，也就是所謂的「建設性戰略穩定關係」。此次川習會有兩大重點，第一，台獨未來將成為美國特別在意、要求不能出現的情況；第二，當國務卿魯比歐公開提到「和平統一」，未來在美國官方將把和平統一納入評估兩岸關係發展的重要指標。

針對川普說之後會跟「治理台灣的人」談一談，蕭旭岑說，他認為川普跟賴清德通話的可能性不大。且川普回任前接到前總統蔡英文電話後，就曾說以後不會再接這樣的電話。尤其川習針對台灣問題有這麼深刻對話後，是否還會打電話給賴總統，他很懷疑。

蕭旭岑說，當時有三種解讀：第一，講的是賴清德總統；第二，川普認為是美國現在在管台灣的那個人，可能是美國在台協會處長谷立言；第三，是國安會亞洲事務主任，實際上負責跟台灣有關軍售和安全議題的人。他認為川普講的「那個人」，很可能是美國自己人，不見得是指賴總統。

蕭旭岑也說，川習會後更加證明國民黨主席鄭麗文在軍購案「3800＋Ｎ」的做法是正確的，那個Ｎ就是放在川普桌上一直沒有簽字的140億美元軍購案。川普在飛機上語帶玄機地說他回去想一想，結果美國貿易代表昨天幾乎用白話文表示，那批軍售可能會暫緩。也真的符合鄭麗文一直強調的、讓基層和許多中間選民都支持的論述「要有美國的發價書，才能給錢。」

蕭旭岑表示，川普9月還要邀習近平訪問美國，接下來還有APEC、G20等峰會，還要與習近平見三次面。如果川普希望北京在波音、大豆、牛肉等有一些利多，有助於他的期中選舉，他在台灣議題、軍售議題上會怎麼做？答案已經出來了。

他呼籲，作為一個負責任的台灣領導者，賴總統應該要做一個決斷，未來台灣要怎麼走？是不是應該揚棄「新兩國論」、公開宣布民進黨要廢除台獨黨綱？

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