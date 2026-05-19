陸學者：川普涉台談話 對民進黨「倚美謀獨」是沉重打擊

川習會後，美國總統川普近日接連發表涉台談話，南京大學台灣研究所所長劉相平表示，川普的表態明確顯示美國不認同、不支持、不接受台獨，更不希望台獨分裂勢力利用美國力量推進台獨，「這對賴清德和民進黨當局『倚美謀獨』企圖是一個沉重的打擊」。

新華社指出，川普5月13日至15日對中國進行國事訪問，其在15日播出的媒體專訪中表示，美國對台政策沒有改變，他不希望有人獨立，不希望有人說「美國支持我們，所以我們獨立吧」；美方無意尋求戰爭，希望兩岸保持冷靜。中共外長王毅在向媒體介紹中美元首會晤情況和共識時，表示「美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立」。

劉相平告訴新華社，川習達成「中美建設性戰略穩定關係」的共識，基礎是一個中國原則和中美三個聯合公報，中美關係未來的發展必須從這個基礎出發，其要義之一就是絕不能支持和縱容台獨。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津則表示，近年來台海局勢持續緊張的根本原因在於民進黨當局「倚美謀獨」和外部勢力「以台制華」。過去一段時間，島內台獨勢力一邊推進「去中國化」、製造「法理獨立」氛圍，一邊幻想美國在關鍵時刻無條件出兵「保台」。

王英津說，川普此次表態釋放一個明確的信號：如果有人主動朝台獨方向衝撞，美國不願為此買單，更不願被拖入一場遠隔重洋的大國戰爭。這戳穿了台獨幻想，也是對民進黨當局和所有仍對台獨抱有幻想的人的警告。

中國社會科學院台灣研究所研究員徐曉全指出，台灣問題事關「中美建設性戰略穩定關係」大局，是中美關係繞不開的核心議題，也是最重要的問題。從會晤期間和會後美方的言行來看，美方對中方在台灣問題上的立場有清晰認知並予以尊重，美國不支持台獨。

上海交通大學台灣研究中心主任盛九元認為，川普的涉台表態釋放了積極信號，即美方認識到台獨是一個威脅。中美雙方維護台海和平穩定的目標一致，美方也樂見兩岸通過和平交流、協商對話來解決問題。

徐曉全稱，大陸將持續保持高壓震懾態勢，精準鎖定、嚴厲懲戒台獨分裂勢力及頑固分子，全方位壓縮台獨活動空間、破除分裂謊言，讓分裂行徑無所遁形。劉相平強調，當前中國大陸解決台灣問題的物質基礎更雄厚、能力支撐更強大、戰略態勢更有利，將進一步牢牢掌握兩岸關係主導權、主動權。