轟藍白鬼遮眼 林楚茵：30年前就共識台灣是主權獨立國家

賴清德總統日前提及1999年民進黨黨代表大會所通過的「台灣前途決議文」，與前總統蔡英文的四大堅持就是目前民進黨的政策，所謂「台獨」是指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。民進黨發言人、立委林楚茵說，藍白政客刻意無視這項已確立近30年歷史共識，死抓著舊議題不放，「藍白就在鬼遮眼！」

林楚茵表示，農曆七月還沒到，藍白就在鬼遮眼，最近藍白狂炒冷飯，不斷拿著「民進黨廢除台獨黨綱」的假議題大做文章，企圖混淆視聽，她必須說，裝睡的人真的叫不醒，事實只有一個，而且非常清楚，早在1999年，民進黨就已經通過了「台灣前途決議文」。

林楚茵說，讓藍白文盲再看一次，「台灣是一主權獨立國家，任何現狀的改變，都必須由台灣2300萬人民共同決定」，賴清德總統也多次強調，台灣已經是一個主權獨立的國家，國號叫中華民國，不需要另外宣布獨立。

林楚茵強調，台灣前途決議文不僅是民進黨的明確主張，也符合當前台灣社會的最大公約數。藍白政客刻意無視這項已經確立近30年的歷史共識，死抓著舊議題不放。

林楚茵說，說穿了，就是為了迎合中共的統戰論述，可悲的國民黨主席鄭麗文面對習近平連「中華民國」都不敢講，根本是心裡有鬼，台灣的未來，只有2300萬台灣人民有權決定，絕不是藍白用「鬼遮眼」的政治話術與認知作戰就能輕易操弄的。