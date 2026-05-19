洪秀柱批賴總統 不准再拿中華民國替台獨借殼上市

川習會後，賴清德總統表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。國民黨前主席洪秀柱表示，賴總統如果繼續用「中華民國」包裝台獨、用「維持現狀」掩飾兩國論，最後摧毀的，不只是兩岸和平，更是中華民國自身存在的正當性。

洪秀柱今透過臉書指出，川習會後，賴總統最近的臉書又在重新包裝「台獨」。他說：「有台灣，才有中華民國」；又說「現在的中華民國是獨立國家」。這些話表面上好像在捍衛中華民國，實際上，卻是在一步一步偷換概念，把「中華民國」與「台獨」強行綁在一起。

洪秀柱說，這不是維持現狀，這是在改變現狀，任何一套論述，若真能成立，就必須正向、反向都經得起檢驗。既然賴清德說「台灣要先能獨立存在，中華民國才能存在。」反過來是不是代表：「只有台獨，才能保護中華民國」？既然他說「現在的中華民國就是獨立國家。」是不是也等於「兩岸互不相關各自獨立，就是現狀」？

洪秀柱說，請問賴清德，這難道不是赤裸裸的「新兩國論」？難道不是披著中華民國外衣的台獨路線？更荒謬的是，民進黨根本不敢修憲、不敢制憲、不敢真的宣布法理台獨，因為他們知道這條路有多危險；但卻天天透過行政解釋、教育洗腦、文化去中華化、政策操作，把兩岸關係一步步推向「實質台獨」。

洪秀柱批評，賴總統嘴巴說「維持現狀」，實際上卻是不斷改變現狀。嘴巴喊「中華民國」，心裡想的卻是「台灣共和國」。這種騙術，騙得了選票，騙不了歷史！

洪秀柱強調，真正的中華民國，是1912年建立、依據「中華民國憲法」存在至今的中華民國。憲法法理上，中華民國代表的是「中國」，不是民進黨口中那個被切割、被台獨化、被去中國化的空殼名稱。

今天兩岸之所以能夠避免戰爭、維持幾十年的和平交流，靠的是什麼？靠的正是「九二共識」。而九二共識真正的核心，不是民進黨刻意汙名化的樣子，而是原汁原味的「一個中國、謀求統一」，雙方對「中國」內涵各自表述。這才是兩岸能建立政治互信的基礎。

洪秀柱批評，反觀賴清德政府，現在已經不是單純「反共」，而是開始「反中華民國憲法」、反一切主張兩岸同屬一中的人。誰講和平，就抹紅；誰談交流，就扣帽子；誰反台獨，就被打成敵人。請問，這還是民主嗎？今天真正把台灣推向危險邊緣的，不是主張和平交流的人，而是這些口口聲聲說愛台灣，卻不斷拿2300萬人民安全當政治賭注的人。

洪秀柱說，必須再次警告賴清德，中華民國不是你們借殼上市台獨的工具，維持現狀，不是讓你偷渡兩國論的遮羞布，台灣人民，更不是民進黨抗中騙票的消耗品。