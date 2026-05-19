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經濟學人：川普對台思維似乎被習近平影響 對台灣承諾鬆動

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
《經濟學人》分析，美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會面後，對台灣議題的看法，似乎已成功被習近平影響。美聯社
《經濟學人》分析，美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會面後，對台灣議題的看法，似乎已成功被習近平影響。美聯社

《經濟學人》以「川普正在出賣台灣嗎？」為題，撰文分析在美國總統川普在與中國大陸國家主席習近平會面後，對台灣議題的看法，似乎已成功被習近平影響，對台軍售與防衛承諾也似乎有所鬆動。

《經濟學人》報導細數川普在「川習會」前後針對台灣議題的談話。首先，川普在14、15日訪陸期間，都避免公開談及台灣議題，暫時緩解台灣擔心川普可能屈服於北京壓力，進而抑制對台軍售、或甚至公開聲明「反對」台灣獨立的憂慮。

但之後情勢開始改變。川普在離開北京前接受福斯新聞專訪、以及他在空軍一號專機起飛後對記者發表的談話，都做出一系列讓台灣許多人不安的言論，不僅暗示美國過去44年來都不與中國大陸談判對台軍售的承諾已過時，更說他已經和習近平「非常詳盡」討論規模130億美元的對台軍售案，認為有用的談判籌碼。

《經濟學人》指出，川普還把賴清德總統描繪為試圖達成獨立、把美國拖入戰爭。他同時暗示將與「治理台灣的人」針對軍售方案進行談話，讓各界備感意外。因為1979年以來，美台現任領袖都未曾直接接觸，雖然台灣前總統蔡英文2016年曾在川普仍是美國總統當選人時，致電恭賀川普勝選。

更令人混淆的是，川普再次指稱台灣「偷走」美國半導體產業的指控，認為該把台灣的所有晶片製造活動都移往美國本土。川普先前雖曾說過類似的話，但在台灣今年2月承諾投資美國2,500億美元、作為台美貿易協議的一環後，川普就很少提到這個議題。

川普堅稱美國的政策一直都沒有改變，但他的言論暗示，習近平在影響川普對台思維上，已取得些許進展。川普說，在川普造訪北京首日的初期，習近平警告，若台灣問題處理不當可能引發美中衝突，習近平在當天傍晚的多數時間也都在談論台灣。川普說：「我讓他暢所欲言。」（I heard him out）

川普這些言論都暗示，相較於歷任美國前總統，他對美台關係採取更籌碼交易式的角度，對防衛台灣的承諾也降低。台灣最立即的擔憂是新的軍售方案。川普去年12月批准創紀錄的110億美元軍售案，有傳聞指出，他在這次川習會前，延後了已獲國會批准、規模約130億美元的第二批軍售方案，但若這項新的軍售方案在川習會後被延後超過好幾周，台灣官員將深感憂慮。

川普接受福斯專訪時說，「我可能會（延後），也可能不會」，「我暫且擱置，而這取決於中國。不一定。坦白說，這對我們來說是非常好的談判籌碼」。

此外，美國一直主張，對台軍售不該被納入與中國大陸的廣泛談判，部分原因是1979年以來，美國依法都有義務協助台灣自我防衛，美國前總統雷根1982年也曾承諾，不會與中國大陸協商對台軍售事宜。但川普日前被問到這件事時的回應是：「嗯，我認為1980年代是很久以前的事。」

《經濟學人》指出，這番話將讓台灣政府尤其失望。台灣當局在與在野黨爭論好幾個月後，才剛成功在國會通過約 250億美元的國防追加預算，以支應這兩筆美國軍售案，而台灣最大的在野黨中國國民黨無疑將指稱，川普的言論是台灣不再能依賴美國支持的最新證據，需要與中國大陸建立更緊密的關係。

同樣讓台灣政府感到困擾的，是川普暗示提供武器給台灣，可能會鼓勵賴清德總統宣布獨立。他說，「他們那裡現在有一個想要獨立的人」，「如果保持原狀，我認為中國可以接受。但我們不希望有人因為有美國的支持，就說我們要獨立」。賴清德總統則重申立場，表示台灣已是實質主權獨立的國家，台灣「絕不會被犧牲或被交易」。

《經濟學人》指出，現在的問題在於，川普是否也認同這一點。

習近平 川普 川習會

延伸閱讀

紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」專家稱恐無限期延宕對台軍售

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