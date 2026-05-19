盧秀燕喊話賴總統明宣布不獨立 綠轟：配合敵對勢力傷害國家主權

美國總統川普日前赴陸與中共領導人習近平會面，會後指「不希望有人走向獨立」，被外界解讀為不支持台獨。台中市長盧秀燕今表示，為了台灣的安全，建議賴清德總統應宣布台灣不會獨立。民進黨中市議員批評，台灣是主權獨立國家，盧市長要求總統宣布不會獨立，就是在配合境外敵對勢力傷害國家主權。

盧秀燕今上午赴議會備詢前受訪，她說，為了台灣安全，建議賴總統3件事，第一，盡快消除國際社會疑慮，應該在明天520親自說明，台灣不會宣布獨立；第二，為了怕民進黨說一套做一套，賴應該刪除台獨黨綱；第三，守護中華民國必須誠心誠意。

對此，民進黨台中市議員黃守達指出，中華民國台灣是主權獨立國家，盧市長反對嗎？如果不反對，那盧市長要求總統宣布不會獨立，就是在配合境外敵對勢力傷害國家主權。

黃守達表示，民進黨的立場是「台灣前途決議文」。盧市長不懂民進黨沒關係，可以請教民進黨議員。決議文清楚主張，台灣是一主權獨立國家，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公民投票方式決定。相信盧市長對此也會同意。

黃守達強調，守護中華民國台灣要真心誠意，那守護憲法亦應如此，守護國土更應如此。面對國民黨立委在國會破壞憲法體制，甚至大砍國防特別預算4000多億，盧市長這麼在乎中華民國台灣，應從勸阻同黨立委做起。

黃守達提到，遙想去年國慶晚會，盧市長曾言「中華民國就是我們的國家」「善良、團結、勇敢的台灣是立國的精神」面對暴政威脅，請盧市長別忘了自己說過的話，別忘記善良，更別忘了團結，要勇敢守護自己的國家。