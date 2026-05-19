世界日報社論／川普談台灣 是信口開河？還是政策改變？

川普總統與習近平國家主席會談終於落幕，但國際評價讚揚不多，大部分人都認為這場川習會沒有解決問題，只是把重大歧見往後拖。

美國在會前已多次表示，不指望中國解決伊朗戰爭，台灣問題「每次峰會都會談到」，但「不是主題」，要集中力量談論雙方經貿與打開中國商品市場，會前美方放話要中方大買三B(波音、黃豆 、牛肉)，中方相對則要美方在三T(台灣、關稅、科技AI)改絃易轍。結果除了中方要購買200架波音客機外，其他協議是空中樓閣。

川習會14日在北京舉行後，白宮發布會議摘要，而中國商務部官網16日晚的新聞稿，釋出中美目前達成「初步共識」，簡單來說，就是目前關稅戰繼續暫停，雙方確認新成立「貿易理事會和投資理事會」，討論「有關產品降稅」等問題，原則同意「對同等規模的各自關注產品降稅」，都是在畫餅階段，各界關切最深的高階AI晶片開放等都沒有任何結果。

在台灣方面，習近平說，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題。」

而川普在會後接受媒體訪問內容，是歷任總統少見的徹底赤裸，無論如何解讀，都沒有辦法避免「川普反對台獨」的直白說法。這些立場雖然至少目前還不是美國政府的官方立場，繼續可視為川普個人立場，但君無戲言，已經釋出重大改變海峽現狀的信號。

歸納川普對福斯與返程專機上訪談內容大致為：對台軍售是美中談判籌碼、如果台灣走向台獨，將為海峽帶來風險的，不會是中國；台灣離美國太遠(9500哩)，營救不值得，釋出不介入信號。川普總統如此「異常」言論，已經為台灣及兩岸發展投下核彈般的衝擊，川普完全掉入北京的敘事架構，違反美國歷來的敘事方式。

接下來美國國務院、國防部及國會兩黨，將有連串緊急救火行動，反中共立場最堅定的國務卿魯比歐，雖然仍稱對台政策不變，但是否順著老闆的發言而改變，將可做為風向指標，究竟這是川普個人意見，還是代表美國對兩岸、乃至亞太政策有重大位移。

紐約時報報導指，習近平在北京會談首日就明確告訴川普，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。」「若處理不當，兩國將出現衝突甚至對抗，使整體關係陷入極大危險。」

川普在福斯受訪中說，他與習近平談了很久，急於表明有認真地聽進了習近平的意見，「我現在對台灣的了解，可能比對幾乎任何國家都還多」，可以想見川普接受習近平的歷史補課，信任程度甚至超過美國情治界的國情簡報。

習近平在中美會談的開場致詞中，指出當前百年變局加速演進，世界又走到新的十字路口，他說「中美能不能跨越修昔底德陷阱，開創大國關係新範式」，「這些是歷史之問、世界之問、人民之問，也是大國領導人需要共同書寫的時代答卷」。習近平的這段話反映北京菁英的國際觀。

聽懂的人瞭解這是習近平在指中國強權崛起，有如當年斯巴達挑戰衰敗中的雅典，就是當前美國。歷史指出這兩強權必須一戰，一山不容二虎，但是也可無須引發戰爭。習近平就是要當面逼問川普，這是警告，也是挑戰：衰落的川普、衰弱的美國，要怎麼選擇？