快訊

現場直擊／美式漢堡「In-N-Out」快閃數百人搶排！頭香漏夜卡位12小時

「訂雞排沒揪」五要件涉職場霸凌 不給假、群組講壞話都違法

不支持台獨！美駐中大使：川普當面向習近平表態「美國對台政策沒變」

聽新聞
0:00 / 0:00

IPAC創辦人看「大濛」 籲台灣向國際傳達明確立場

中央社／ 倫敦18日專電
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）。美聯社
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德（Luke de Pulford）。美聯社

川習會」15日落幕，至今餘波盪漾，台灣議題尤其備受關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德告訴中央社，他認為這是台灣向世界明確表達自身立場、讓世界更了解台灣的好機會。

裴倫德（Luke de Pulford）說，過去幾天，國際間對台灣的主權地位、歷史和現況的興趣，堪稱來到近年新高，這從他接獲大量採訪請求可見端倪。

他認為，台灣宜「打鐵趁熱」，積極為自己發聲，仔細梳理、拆解來自北京的錯假訊息和徹底謊言，大聲說清楚台灣追求的到底是什麼，不可任由台灣的聲音被邊緣化。

裴倫德說，美中高層會談最令人感到不安的是，從頭到尾「沒有任何一位台灣人、曾就任何會談相關事務被徵詢過意見」。要停止這樣的情況，台灣必須在談判桌占有席位，而這「一席之地」只會是爭取來的，不該期待他人施予。

曾訪台15次、對香港議題也相當熟稔的裴倫德提到，台灣與香港有相似之處，即「災難」是否發生，很大程度取決於「其他人」。然而，「其他人」之中支持台灣、想幫助台灣的人士，卻往往對台灣複雜微妙的歷史、現狀和主權議題一知半解。

台灣有必要更積極利用各種平台，向世界訴說自己的故事，「無論是好的、壞的，都要說」，畢竟這一切「不只是珍珠奶茶而已」。其中，最困難、最不好談的事物，往往也最具啟發性。

裴倫德強調，世界必須知道台灣走過什麼樣的道路，才有可能體會，為何台灣不會輕易放棄自由民主。

IPAC串聯逾40個國家和區域議會議員，以對北京立場強硬著稱。裴倫德是17日在倫敦應邀出席電影「大濛」放映會，並在映後座談及接受中央社採訪時，作以上表示。

「大濛」是導演陳玉勳的作品，時代背景為1950年代台灣白色恐怖時期，刻劃時代悲劇，卻不失溫暖幽默，並呈現大時代下，出身背景與生命境遇各異的人如何做出種種無奈或積極的選擇。

透過巧妙運用各角色的語言使用習慣、生活場景、日常互動等細節，影片嘗試對各種不符體制規範的人士、情治特務人員和升斗小民，有較立體、多層次且超越省籍族群刻板印象的刻畫。

影片並在尾聲呈現1987年解嚴後的台灣，以及台灣社會如何一步步穿越歷史迷霧、撥雲見日。

由旅歐台僑組織「歐洲台灣協會」統籌規劃，「大濛」5月初開始在歐洲巡迴放映。繼德國、法國、愛爾蘭、西班牙、挪威之後，影片來到最後一站英國，在倫敦吸引近200人觀影滿座。

放映期間，不時可聽見觀眾此起彼落壓抑的啜泣聲。駐英國代表姚金祥也應邀出席。

姚金祥開場致詞表示，近幾年台灣出現許多白色恐怖相關文藝創作。正是因為台灣如今已是自由民主社會，才有可能透過檔案解密、新史料出土，對過去有更多的認識並自我反思。唯有透過集體和個人反思，被威權體制分化的社會才有可能療傷、彌合鴻溝，穩定往前邁步。

不過，對關心台灣的外國友人而言，不僅是盤根錯節的歷史，台灣的現況也可能是「大濛」。

裴倫德在映後座談不諱言，他本人和各國IPAC成員對台灣的了解已勝過許多非台灣人，但台灣的國內政治依然讓他們深感困惑、撲朔迷離。

裴倫德坦言，有時各國IPAC成員會懷疑，自己為台灣努力的方向，到底是不是台灣想要的。

舉例而言，IPAC在各國推動國會通過與1971年聯合國大會第2758號決議有關的動議，以反制北京對該決議的扭曲詮釋，強調該決議未決定台灣的政治地位、不應被用於排除台灣參與國際體系。然而，在台灣，立法院卻遲未能達成共識並通過動議。

國防預算是另一個爭議點。裴倫德提到，目前兩岸局勢幾乎已來到關乎台灣存亡的階段，亟需國際支持的台灣，對外必須釋出明確訊號。

多次訪美的裴倫德指出，美國部分右翼人士主張，台灣缺乏自我防衛意志、不會採取行動自我防衛，美國沒有必要為台灣犧牲，台灣對外傳達的政治訊號顯然不該是為這樣的論述火上添油。

裴倫德向中央社表示，IPAC共同創辦人暨英國共同主席、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）14日曾在英國國會友台小組為立法院訪團舉行的歡迎酒會上，當面向立法院長韓國瑜提出會晤請求。據史密斯理解，韓國瑜表示同意，但直到訪團16日離開英國，會面仍未發生。

裴倫德說，IPAC依然期待與國民黨對話。目前IPAC在台灣僅有民進黨籍和民眾黨籍成員。

「大濛」在英國的放映會由1995年成立的台僑組織「英國台灣協會」舉辦。會長廖聖恩告訴中央社，各國「台灣協會」的成立背景是白色恐怖時期末期，海外台灣人相互串聯，並共同對台灣的歷史和文化進行更深入認識，在倫敦的「大濛」放映會則呼應5月19日台灣「白色恐怖記憶日」。

回應民間倡議，行政院於2024年核定「白色恐怖記憶日」，記憶1949年5月19日政府頒布戒嚴。

川習會 中央社 北京 台灣 美中

延伸閱讀

英國下議院議長與立法院長會晤 台英國會外交首例

世界衛生大會登場 外交部：逾50國行政或立法部門挺台參與

張榮恭：川普明白拒絕賴清德政府「倚美謀獨」

台灣參與WHA提案遭否決 友邦仗義執言批扭曲國際法

相關新聞

川普不希望台灣獨立 盧秀燕給賴總統3建議「刪除民進黨台獨黨綱」

美國總統川普日前赴陸與中共領導人習近平會面，會後表示，不希望有人走向獨立，被外界解讀為明確反對台獨。台中市長盧秀燕今天表示，為了台灣的安全，建議賴清德總統作為民進黨主席，刪除台獨黨綱。

川習重設台海框架 仍沉醉抗中的賴政府恐將台灣推險局

川習會落幕，美國總統川普會後對台灣議題的表述，引發國內外高度關注。對台軍售被當作談判籌碼、美國不願涉入台海衝突的立場再度浮現，加上習近平訪美行已排入期程，台灣在美中角力的自主空間，正以前所未見的速度收窄。 對於這場美中領導人會談，甫訪問中國大陸與中共總書記習近平會面的國民黨主席鄭麗文表示，這是「中美關係新時代的定位」。鄭麗文的定調，究竟是危言聳聽，還是不得不正視的地緣政治現實？

川習會後...醫殘酷分析美中已共管台灣 別讓大陸覺得統一無望成解方

美國總統川普在川習會後說「不想看到有人走向獨立」，賴清德總統重申台獨意涵為不屬於中共、兩國互不隸屬。時事評論者、醫師沈政男示警，該說法已踩到川習紅線，更指美中實質上已共管台灣，台灣優勢策略是同時押注美中，喊話賴清德「別讓大陸覺得終極統一」無望，不要將雞蛋放在同個籃子裡。

台獨爭論 蔣萬安：問題在賴總統 早晚不一樣

賴清德總統表示，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，台北市長蔣萬安昨天反諷，民進黨的台獨像月亮，「初一、十五不一樣」。國民黨副主席張榮恭說，賴政府自認有美國可恃，執意推行台獨路線，對相關危險性茫然無知，結果把自己端上中美交涉的議題，主動鑽進「菜單」，愚不可及。

綠營反彈 施正鋒：賴曾講 「親中愛台」事後也是大扭轉

賴清德總統表示，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，連日掀起討論。前台南縣長蘇煥智表示，賴總統聲稱沒有台獨問題，這是很糟糕的答案，也是嚴重的歷史錯誤，算是台灣民主嚴重的倒退；賴總統不應該說「沒有台獨問題」，否則跟民眾黨前主席柯文哲所說「台獨是假議題」有何區別？

觀察站／台灣邊緣化 發球權已不在手上

賴總統五二○就職周年前，美國總統川普會晤大陸國家主席習近平，並聽進去很多大陸的「台灣敘事」，中美領袖互動熱絡，台灣邊緣化，川普稱台灣「那個地方」、直呼「那個人」暗指賴總統，情勢對台灣不利，發球權早已不在自己手上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。