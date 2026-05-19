IPAC創辦人看「大濛」 籲台灣向國際傳達明確立場

「川習會」15日落幕，至今餘波盪漾，台灣議題尤其備受關注。對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人暨執行董事裴倫德告訴中央社，他認為這是台灣向世界明確表達自身立場、讓世界更了解台灣的好機會。

裴倫德（Luke de Pulford）說，過去幾天，國際間對台灣的主權地位、歷史和現況的興趣，堪稱來到近年新高，這從他接獲大量採訪請求可見端倪。

他認為，台灣宜「打鐵趁熱」，積極為自己發聲，仔細梳理、拆解來自北京的錯假訊息和徹底謊言，大聲說清楚台灣追求的到底是什麼，不可任由台灣的聲音被邊緣化。

裴倫德說，美中高層會談最令人感到不安的是，從頭到尾「沒有任何一位台灣人、曾就任何會談相關事務被徵詢過意見」。要停止這樣的情況，台灣必須在談判桌占有席位，而這「一席之地」只會是爭取來的，不該期待他人施予。

曾訪台15次、對香港議題也相當熟稔的裴倫德提到，台灣與香港有相似之處，即「災難」是否發生，很大程度取決於「其他人」。然而，「其他人」之中支持台灣、想幫助台灣的人士，卻往往對台灣複雜微妙的歷史、現狀和主權議題一知半解。

台灣有必要更積極利用各種平台，向世界訴說自己的故事，「無論是好的、壞的，都要說」，畢竟這一切「不只是珍珠奶茶而已」。其中，最困難、最不好談的事物，往往也最具啟發性。

裴倫德強調，世界必須知道台灣走過什麼樣的道路，才有可能體會，為何台灣不會輕易放棄自由民主。

IPAC串聯逾40個國家和區域議會議員，以對北京立場強硬著稱。裴倫德是17日在倫敦應邀出席電影「大濛」放映會，並在映後座談及接受中央社採訪時，作以上表示。

「大濛」是導演陳玉勳的作品，時代背景為1950年代台灣白色恐怖時期，刻劃時代悲劇，卻不失溫暖幽默，並呈現大時代下，出身背景與生命境遇各異的人如何做出種種無奈或積極的選擇。

透過巧妙運用各角色的語言使用習慣、生活場景、日常互動等細節，影片嘗試對各種不符體制規範的人士、情治特務人員和升斗小民，有較立體、多層次且超越省籍族群刻板印象的刻畫。

影片並在尾聲呈現1987年解嚴後的台灣，以及台灣社會如何一步步穿越歷史迷霧、撥雲見日。

由旅歐台僑組織「歐洲台灣協會」統籌規劃，「大濛」5月初開始在歐洲巡迴放映。繼德國、法國、愛爾蘭、西班牙、挪威之後，影片來到最後一站英國，在倫敦吸引近200人觀影滿座。

放映期間，不時可聽見觀眾此起彼落壓抑的啜泣聲。駐英國代表姚金祥也應邀出席。

姚金祥開場致詞表示，近幾年台灣出現許多白色恐怖相關文藝創作。正是因為台灣如今已是自由民主社會，才有可能透過檔案解密、新史料出土，對過去有更多的認識並自我反思。唯有透過集體和個人反思，被威權體制分化的社會才有可能療傷、彌合鴻溝，穩定往前邁步。

不過，對關心台灣的外國友人而言，不僅是盤根錯節的歷史，台灣的現況也可能是「大濛」。

裴倫德在映後座談不諱言，他本人和各國IPAC成員對台灣的了解已勝過許多非台灣人，但台灣的國內政治依然讓他們深感困惑、撲朔迷離。

裴倫德坦言，有時各國IPAC成員會懷疑，自己為台灣努力的方向，到底是不是台灣想要的。

舉例而言，IPAC在各國推動國會通過與1971年聯合國大會第2758號決議有關的動議，以反制北京對該決議的扭曲詮釋，強調該決議未決定台灣的政治地位、不應被用於排除台灣參與國際體系。然而，在台灣，立法院卻遲未能達成共識並通過動議。

國防預算是另一個爭議點。裴倫德提到，目前兩岸局勢幾乎已來到關乎台灣存亡的階段，亟需國際支持的台灣，對外必須釋出明確訊號。

多次訪美的裴倫德指出，美國部分右翼人士主張，台灣缺乏自我防衛意志、不會採取行動自我防衛，美國沒有必要為台灣犧牲，台灣對外傳達的政治訊號顯然不該是為這樣的論述火上添油。

裴倫德向中央社表示，IPAC共同創辦人暨英國共同主席、前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）14日曾在英國國會友台小組為立法院訪團舉行的歡迎酒會上，當面向立法院長韓國瑜提出會晤請求。據史密斯理解，韓國瑜表示同意，但直到訪團16日離開英國，會面仍未發生。

裴倫德說，IPAC依然期待與國民黨對話。目前IPAC在台灣僅有民進黨籍和民眾黨籍成員。

「大濛」在英國的放映會由1995年成立的台僑組織「英國台灣協會」舉辦。會長廖聖恩告訴中央社，各國「台灣協會」的成立背景是白色恐怖時期末期，海外台灣人相互串聯，並共同對台灣的歷史和文化進行更深入認識，在倫敦的「大濛」放映會則呼應5月19日台灣「白色恐怖記憶日」。

回應民間倡議，行政院於2024年核定「白色恐怖記憶日」，記憶1949年5月19日政府頒布戒嚴。