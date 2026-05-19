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140億美元對台軍售待定 駐美代表：台美溝通良好

中央社／ 華盛頓18日專電
駐美代表俞大㵢。中央社
駐美代表俞大㵢。中央社

美國總統川普訪中後表示，很快將就140億美元對台軍售案做出決定。駐美代表俞大㵢今天接受美媒專訪表示，台美溝通良好、順暢且持續進行，討論台灣防衛需求；若台海發生衝突將嚴重衝擊全球經濟，維持台灣和平至關重要。

俞大㵢今天接受「福斯財經」（Fox Business）專訪，被問及若台灣未能獲得尚待川普（DonaldTrump）批准的武器，將如何影響自我防衛能力？俞大㵢回應表示，台灣會捍衛自身立場；他也強調，台美政府之間溝通良好、順暢且未間斷，雙方持續討論什麼樣的裝備最符合台灣防衛需求。

他說，「這是持續進行的對話」，包括台灣需要什麼、能取得什麼及能以多快速度獲得這些軍備等。

俞大㵢指出，台灣政府逐步提高國防預算。他除了強調台灣人民自我防衛的決心，也說，歡迎任何其他盟友提供協助。

另一方面，台灣在全球高階晶片生產扮演舉足輕重的角色。俞大㵢表示，若台海發生衝突，將造成全球經濟巨額損失，因此維護台灣和平至關重要。

俞大㵢指出，美國非常擅長晶片設計，而台灣擅長利用來自美國、荷蘭和日本的機器，擴大晶片產量並進行製造，「這種三角夥伴關係運作得非常好」。

在川普推動擴大美國本土晶片生產之際，台灣也承諾擴大對美投資，其中一部分為台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等。

俞大㵢表示，台灣正努力將製造業帶回美國，「因為擴大我們的製造能力也符合我們的利益」。

此外，「福斯財經」報導，俞大㵢也反駁任何關於台灣正走向獨立的說法。他指出，台灣政府正致力維持現狀。

總統賴清德已表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家。

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