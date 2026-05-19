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不支持台獨！美駐中大使：川普當面向習近平表態「美國對台政策沒變」

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美駐中大使：川普向習表明美國對台政策不變

中央社／ 紐約18日專電
中國國家主席習近平（右）15日在北京中南海向川普（左）介紹園區。路透
中國國家主席習近平（右）15日在北京中南海向川普（左）介紹園區。路透

美國駐中國大使龐德偉今天在CNBC財經頻道節目訪問表示，總統川普向中國國家主席習近平表明，任內期間美國對台政策不會改變，全面支持台灣關係法、三項公報與六項保證。他強調，這對中方是重大議題，川普堅守底線。

美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）在財經頻道CNBC節目，接受主持人柯恩（Joe Kernen）訪問。柯恩問道，川普（Donald Trump）在訪問中提及對台軍售當交易籌碼，聽來像已放棄台灣，或是為了經貿協議改變美國政策，你知道實際情況嗎？

龐德偉回應：「我知道發生了什麼事，川普總統（表達得）非常清楚。」他說，後來在專機上，記者圍著川普提問，當時被問到的問題不一樣。

龐德偉說：「（川習會談）當時我在場，川普清楚對中國國家主席習近平表明，我們不會改變美國對台灣的政策，我們完全支持台灣關係法、（美中）3個聯合公報與（對台）六項保證；我們不支持（台灣）獨立，但也不想見到兩岸之間的脅迫，我們希望見到和平解決方案。我們要的，也是中國要的，他們要和平與穩定。

「這對中國來說是個重要議題，川普總統守住了立場。」龐德偉說，在軍售議題上，他在第1任期和這個任期批准出售給台灣的武器，比1979年以來任何美國總統批准的對台軍售多年50%。他說，川普維持了美國過去40多年的對台政策。

柯恩追問：「你說我們不支持台灣獨立，這是我們的政策嗎？」龐德偉回答說，台灣關係法與美中3個聯合公報都說美國不支持台灣獨立。

柯恩顯得有點疑惑，似乎這才意識到什麼叫「戰略模糊」。他說，美國既不支持台灣獨立，也不希望中國藉軍力或脅迫去改變台灣的獨立現狀。他問龐德偉說，你有看到這是何等的模糊嗎？

龐德偉說：「我不認為那是模糊，我知道數十年來這稱為戰略模糊。對我來說這非常清楚，我們不選邊，希望台灣與中國的人民決定未來。我們只是不希望見脅迫的方式，不希望結局是軍事打擊行動。」

他說：「川普說得非常清楚，他的政策與美國的政策沒有改變。他強化了這個立場的明確性。他也聆聽了習近平的說法，我認為這很有建設性，他讓習近平仔細說明中方的看法。」

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