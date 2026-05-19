川習會後...醫殘酷分析美中已共管台灣 別讓大陸覺得統一無望成解方

美國總統川普在川習會後說「不想看到有人走向獨立」，賴清德總統重申台獨意涵為不屬於中共、兩國互不隸屬。時事評論者、醫師沈政男示警，該說法已踩到川習紅線，更指美中實質上已共管台灣，台灣優勢策略是同時押注美中，喊話賴清德「別讓大陸覺得終極統一」無望，不要將雞蛋放在同個籃子裡。

沈政男指出，川習會後揭開美中台三方新局，但賴清德卻沒有嚴肅面對川普在受訪裡講的「go independent」一席話，甚至拋出台獨就是「台灣不是中華人民共和國的一部分，就是指兩國互不隸屬」，將台獨做出新定義就是「否定終極統一」。

他進一步表示，九二共識，其實就是一個終極統一的可能。很多人在講維持現狀，其實也是不打破終極統一的可能。所以不該讓大陸覺得統一是無望的，而是讓他覺得，N年後台灣跟大陸有可能統一。N年後，就是終極統一。

但因賴清德走的就是隱性台獨，耍嘴皮子講的那一席話，是不是代表台獨已是現在進行式？對台灣的未來、美中台三方關係很不利，使得台灣在兩岸路線上只剩「否定終極統一」一條路可走，習近平當然嗆聲講「台獨與台海和平，水火不容」。

沈政男說，賴清德本來是親中愛台，但接收了蔡英文留下的統治格局、兩岸結構，又從抗中推進到仇中，甚至希望內化到厭中。如今的現狀台獨，連這一點點、一絲絲的希望，都不讓中國大陸寄望台灣，也踩到川習會、川普及習近平的紅線了。

而這次川習會後，台灣已成美中博弈裡的談判籌碼，實質上美中已共管台灣，台灣身不由己，尤其美中817公報若落實對台軍售恐降到零，但這不代表台灣就完了，其實可透過跟中國交流互動、經貿往來，兩岸生活水乳交融就不易發生戰爭。

沈政男認為，台灣的優勢策略，應該要同時押注美中，不要將雞蛋放在同個籃子裡，因此不該讓中國認為終極統一的可能性等於零；此外，賴清德也不該再跟隨蔡英文的腳步，應該盡快提出自己的論述，走向親中愛台並沒有錯。