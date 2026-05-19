總統提捍衛現狀無台獨問題 美國務院：對台政策未變

美國總統川普涉台言論引發關注，總統賴清德隨後提及捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，並強調台美安全合作與軍售是反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。美國國務院今天回覆中央社記者對此提問表示，對台政策保持不變。

川普（Donald Trump）上週赴中訪問，會晤中國國家主席習近平。川普會後表示，兩人有討論美對台軍售議題，他很快會對此做出決定；川普還說，待處理的對台軍售案是「很好的談判籌碼」，他可能會批准軍售，也可能不會。

川普也說，不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，中國與台灣都應該讓情勢緩和下來；美國政策沒有改變。

川習會後，賴總統於台北時間17日晚間透過臉書發文指出，他在聽取國安團隊就最新情勢進行了解與討論後表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家。

在軍售議題上，賴總統表示，台美長期安全合作與軍售建立在「台灣關係法」的基礎之上，這不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。

記者問及賴總統有關「台獨」議題說法，以及是否可預期美國政府將批准新一批對台軍售，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式簡短回應表示，「如同國務卿（盧比歐）所言，我們的對台政策保持不變」。

白宮則表示，建議參考川普的發言。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週陪同川普訪中期間接受美媒專訪指出：「直到今日，美國在台灣議題上的政策沒有改變。」

美國多位跨黨派國會議員都表示，美國應該持續向台灣提供武器。