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美眾院議長：台灣必須稍微展現實力

聯合報／ 編譯盧思綸、記者李成蔭王小萌／綜合報導

美國眾議院議長強生十七日接受福斯新聞訪問表示，「他們必須稍微展現一下實力，並再次宣示他們是一個獨立國家，而且必須維持如此」。美國國會將堅定確保中國大陸不能直接併吞台灣。

美國總統川普日前不諱言將對台軍售作為對中談判的籌碼，引發外界質疑。賴清德總統十七日在臉書發文表示，台美長期安全合作與軍售建立在「台灣關係法」的基礎，這是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。

強生說，看到台灣方面聲明，那是領導人合理說法。「他們必須稍微展現一下實力，並再次宣示他們是一個獨立國家，而且必須維持如此。正如世界各地所有熱愛自由的人一樣，我們也在這件事上有利益。中國不能直接去併吞土地，而我們會在這一點上堅定而明確站穩立場，我知道國會也會如此。」

共和黨籍的參議院軍事委員會主席韋克爾十七日對中央社表示，川普的核心訊息很簡單，美國不尋求台海發生戰爭，若習近平試圖動用武力改變現狀，對整個世界都是一場災難。台灣未採取挑釁行動，只是單純想購買世界上最好的武器，美國國會對台支持是深厚、跨黨派且持久的。參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨等多位民主黨參議員也發聲明，呼籲川普政府推進一四○億美元對台軍售。

強生 台灣關係法 賴清德

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