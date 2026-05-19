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俞大㵢：製造這些麻煩的不是我們

聯合報／ 國際中心、記者張鈺琪謝守真／綜合報導
駐美代表俞大㵢十七日接受哥倫比亞廣播公司專訪時表示，「我們希望和平與穩定」。圖／取自CBS官網
駐美代表俞大㵢十七日接受哥倫比亞廣播公司專訪時表示，「我們希望和平與穩定」。圖／取自CBS官網

川習會」關注台灣議題，我駐美代表俞大㵢十七日接受哥倫比亞廣播公司專訪表示，「我們希望和平與穩定，我們希望能過著跟往常一樣的生活，但製造這些麻煩的不是我們。」

對於美國總統川普暗示可能和賴清德總統通話，是否已有安排？俞大㵢說，「我們可以拭目以待」，如果川普有時間的話，台灣很願意說明立場，也就是台灣經歷的真相，那是一段堅韌不拔，面對中國挑釁堅決抵抗的故事。這不是民進黨執政後才發生，自從一九四九年成立中華人民共和國以來就是如此，至今持續七十七年。外交部次長陳明祺昨受訪時也證實，有在跟美方接洽，川習會的事前、事中與事後，台美都保持良好管道。

俞大㵢也表示，川普在北京聽到很多關於台灣的事情，問題是川普只聽到中國的版本，用西班牙文來說就是「el cuento chino（中國式胡扯之意）」。

對於川普聲稱，有待拍板的軍售案是「很好的談判籌碼」。俞大㵢說，這是川普想維持現狀，不希望台海情勢因為經濟或軍事脅迫而有任何變化，台海和平穩定對所有相關方都有利。

俞大㵢說，「我們在任何方面都不隸屬於中華人民共和國，維護我們的主權、生活方式、民主制度、充滿活力的經濟和高科技生產，這就是所謂的獨立，我們主權獨立，不受中華人民共和國併吞為其一部分的企圖左右。」

他說，台灣不想要戰爭，就像有入侵者想闖進家裡，「我們試圖強化保全系統，結果入侵者抱怨，因為我們試圖改善保全系統，讓對方更難得逞」。

川習會 外交部 川普

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