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觀察站／台灣邊緣化 發球權不在手上

聯合報／ 本報記者張文馨

賴總統五二○就職周年前，美國總統川普會晤大陸國家主席習近平，並聽進去很多大陸的「台灣敘事」，中美領袖互動熱絡，台灣邊緣化，川普稱台灣「那個地方」、直呼「那個人」暗指賴總統，情勢對台灣不利，發球權早已不在自己手上。

美中都有對話的需要，美方為避免籌辦與北京當局的「川習會」受到干擾，多方權衡下影響台灣元首的過境安排，以降低敏感。中國大陸全面圍堵下，民進黨政府延續抗中保台政策，全面斷絕兩岸交流對話，台灣的國際空間已愈來愈小，正如立法院長韓國瑜所說，中華民國外交處境艱難，連呼吸一口新鮮空氣都非常困難。

從ＷＴＯ部長會議無緣參與、ＷＨＡ觀察員的邀請函連續十年落空，到賴總統出訪友邦史瓦帝尼遭對岸鼓動非洲三國取消航權受阻，更別提到目前為止，賴總統還沒實現藉出訪拉美友邦的機會來過境美國本土，而他本人是歷任中華民國總統，上任至今還沒過境美國本土的最長紀錄保持人。

到目前為止，賴總統只有兩次出訪，一次訪問太平洋友邦，過境夏威夷和關島；最近這次訪問史瓦帝尼，遭遇北京壓力導致非洲國家取消航權，賴總統與國安團隊透過各種方式突圍，最後靠著史瓦帝尼專機來回親送完成這趟訪問，靠突襲外交才走出去。

美中元首對話牽動台灣，隨著川普明白表示不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，川普呼應習近平警告賴政府勿遊走在台獨紅線，「疑賴論」、「疑美論」耳語再發酵，考驗台美互信，也考驗賴政府的危機控管能力。

川習談判，大國交易，反台獨符合美中共同利益，雙方共管紅線，台灣沒有話語權，這是國際政治現實，考驗接踵而來，習近平九月回訪美國，中美勢必觸及台灣議題，賴政府要小心應對，切勿再誤判情勢。

川習會 韓國瑜 中國大陸

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