綠營反彈 施正鋒：賴曾講親中愛台 事後也是大扭轉

賴清德總統表示，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，連日掀起討論。前台南縣長蘇煥智表示，賴總統聲稱沒有台獨問題，這是很糟糕的答案，也是嚴重的歷史錯誤，算是台灣民主嚴重的倒退；賴總統不應該說「沒有台獨問題」，否則跟民眾黨前主席柯文哲所說「台獨是假議題」有何區別？

東華大學民族發展與社會工作學系教授施正鋒表示，綜觀民進黨各大派系，就屬新潮流最愛講台獨，尤其賴總統是台獨金孫，當然也會想要一脈相傳，但賴總統過去曾經講過「親中愛台」，事後當然也是出現大扭轉，「每一次都是這樣，一百八十度大轉彎」。

施正鋒說，台灣獨立不是「獨自於所謂的中華人民共和國」，而是國家在外交方面要獨立自主，「你們把美國、日本當作哥哥爸爸，那不是很丟臉？哪裡叫做獨立自主？其實我覺得他們那些人，頭腦不是很清楚」。

身為民進黨創黨黨員的蘇煥智表示，聲稱「沒有台獨問題」是賴總統及其國安幕僚嚴重的歷史錯誤，形同對眾多台灣民主運動者追求台灣自主獨立不受中共統治，搧了歷史的耳光，算是台灣民主嚴重的倒退。

蘇煥智指出，台獨是定義問題，例如「中華民國在台灣」，從台灣立場看是維持現狀，同時也是「獨立於中華人民共和國之外」，事實獨立也是一種台獨；從中共立場來看，中華民國在台灣是過渡性，如果維持中華民國在台灣的現狀存在永續性，也是一種台獨；但從美日觀點來看，維持中華民國持續性並非台獨，而是維持現狀。賴團隊應強調台灣追求的就是維持民主自由現狀的持續存在及兩岸和平現狀，反對中共以武力改變現狀。

「台獨黨綱」核心起草人林濁水說，中華民國國號固然是國內最大公約數，但除了在「迷你邦交國」，國際上根本寸步難行，國際普遍使用ＴＡＩＷＡＮ稱呼；台獨黨綱有理論基礎和其建國架構，為解決爭議，黨內決定通過決議文而非修黨綱的方案，他建議決議文應主張台灣是主權獨立國家，目前國號中華民國，但在國際上必須彈性，不堅持非用ＲＯＣ不可。

一名務實派民進黨人士指出，台獨黨綱具歷史意義，但已被台灣前途決議文務實超越，代表「現狀即獨立」，因此當年黨內處理方式不是廢除，而是透過決議文更新；隨著台灣民主化與本土化，當前已是主權獨立國家，只是國號定為中華民國，而非台灣共和國，實踐路徑也與當年想像不同。

該人士指出，在中國威脅的現實下，主動處理這分形式上的文件無疑「沒事找麻煩」，引發不必要的風險，與其糾結於廢除與否，不如鞏固當前現狀，至於未來是否更改國號達到「終極理想」，最終須交由全體人民決定。