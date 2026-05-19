台獨爭論 蔣萬安：問題在賴總統 早晚不一樣

賴清德總統表示，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，台北市長蔣萬安昨天反諷，民進黨的台獨像月亮，「初一、十五不一樣」。國民黨副主席張榮恭說，賴政府自認有美國可恃，執意推行台獨路線，對相關危險性茫然無知，結果把自己端上中美交涉的議題，主動鑽進「菜單」，愚不可及。

對於民進黨北市長參選人沈伯洋聲稱「台灣前途決議文覆蓋台獨黨綱」，蔣萬安說，他其實滿同情沈伯洋，因為問題在賴清德，「一位台獨工作者，竟然說沒有台獨的問題？」賴總統早上還在解釋什麼是台獨、晚上突然改口說沒有台獨的問題，果然大家說，民進黨的台獨就像月亮，初一、十五不一樣。

北市研考會主委殷瑋質疑，如果後出現的文件可以覆蓋前面的文件，二○○七年後民進黨有「正常國家決議文」，還要求正名、制憲，正常國家決議文也應覆蓋台灣前途決議文；他揶揄沈伯洋簡直是「人間魔術師」、「讓台獨黨綱憑空消失的男人」。

新北市長侯友宜說，「我們都是台灣人，我們的國家叫做中華民國，台灣是我們居住的地方」，賴總統都已經說台灣沒有台獨問題，既然沒有台獨問題，民進黨是不是把台獨的黨綱給予刪除？

張榮恭指出，川普公開示警台灣不得「倚美謀獨」，視民進黨政府的兩岸政策違背其國際戰略利益，這不是賴清德巧言「維持現狀」所能成功辯解。川習會既校準兩大國的關係，也將導正兩岸關係，對世局和台海局勢的影響非常巨大；這是自從美國前總統小布希強勢壓制前總統陳水扁在第二任期推動「制憲台獨時間表」的廿年後，美國總統對台灣執政者最嚴厲且明確的警告。

張榮恭說，在川、習眼中，台獨是指賴清德試圖把台灣或中華民國，從一個中國架構切割出去；引起川普反感的台獨，並非是兩岸分治的事實狀態，而是自命「務實的台獨工作者」賴清德，現在進行式地推行「走向獨立」。

民眾黨前主席柯文哲昨晚在臉書貼文表示，賴總統拖了一天才發布的臉書聲明，依然是自說自話，無法掩飾對兩岸議題的長期失能與進退失據；賴總統天天創造新的政治名詞，但民進黨自己也心知肚明，台獨黨綱在國際現實上根本走不通，只能不斷偷換概念。「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」就是現狀，也就是台灣人民的最大公約數。

中廣前董事長趙少康說，「台獨金孫」賴清德一下說沒有台獨問題，一下又說台灣早就是主權獨立國家，說法矛盾，「別再騙了」；賴總統天真以為把中華民國後面加上台灣，就可以把台獨換個包裝再推出來，北京會看不出來？