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柯文哲：賴總統天天創造政治名詞 台獨黨綱走不通只能不斷偷換概念

聯合報／ 記者林河名／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲強調，「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」就是現狀，也就是台灣人民的最大公約數。圖／本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲強調，「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」就是現狀，也就是台灣人民的最大公約數。圖／本報資料照片

川習會落幕，關於美國總統川普對「台獨」說重話，民眾黨前主席柯文哲今晚在臉書貼文表示，賴清德總統拖了一天才發布的臉書聲明，依然是自說自話，無法掩飾對兩岸議題的長期失能與進退失據；賴總統天天創造新的政治名詞，但到底下一步是什麼？民進黨自己也心知肚明，台獨黨綱在國際現實上根本走不通，所以只能不斷偷換概念。

柯文哲強調，「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」就是現狀，也就是台灣人民的最大公約數。

柯文哲說，這段時間，關心台灣的人應該都緊盯著川習會的過程，最後的結果仍然不出國際政治的現實，每個國家都有他現實的考量，美國關心的是「台海問題」，包括地緣政治，也就是台灣在第一島鏈的關鍵位置，這是日韓的生命線，因為日韓過半的石油、海運要經過台灣海域；也是美國能否將中共圍堵在第一島鏈之內的戰略問題。

柯文哲表示，修昔底德陷阱的癥結，就是當中共總書記習近平說：太平洋夠大容得下中美兩國，美國是否願意和中國共享太平洋，還是堅持獨霸東亞地區？另外，全世界高階晶片90%在台灣生產，一旦台灣有風吹草動，這會嚴重影響世界經濟。

他認為，中共關心的是「台灣問題」，所謂的民族大義會影響到中共政權統治的正當性；以百年屈辱鼓動民族主義，再以中華民族偉大復興鼓舞民粹，最後就是騎虎難下，自己被自己的口號綁架，統一已不是理智的考量，而是無法控制的情緒。

柯文哲表示，在可見的未來，世界就是中美對抗的局勢，但中美面對同一個台灣，美國關心「台海問題」，中國關心「台灣問題」，台灣想通這個道理，才能更清楚的處理自己的問題。

「我們所謂的兩岸問題，其實並不是對兩岸，而是太平洋兩岸，也就是在中美對抗的世界局勢之下，台灣如何尋找最適合的生存空間。」柯文哲認為，川普跟習近平會談，態度再明顯不過，川普不希望看到台灣操作獨立。因為即便美國是台灣長期的民主盟友，我們不希望自己的孩子上戰場，又怎麼能期待美國人派他們的子弟跨越9500英里來替我們打仗？

柯文哲表示，可惜賴清德總統拖了一天才發布的臉書聲明，依然是自說自話，無法掩飾對兩岸議題的長期失能與進退失據；賴總統才主張「無須宣布台獨」，現在又重新定義台獨，天天創造新的政治名詞，但到底下一步是什麼？民進黨自己也心知肚明，台獨黨綱在國際現實上根本走不通，所以只能不斷偷換概念，最後只是把國家治理流於意識形態的虛耗，讓台灣人民越來越對立，真正要解決的民生與社會問題卻被擱置了。

柯文哲說，「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」就是現狀，也就是台灣人民的最大公約數，「請在這個基礎之上，面對問題、解決問題，而不是製造更多問題，最後自己被問題解決掉」。

他說自己在2024競選總統時提出的「台灣自主、兩岸和平」，在今日依然適用，「我們絕對捍衛國家主權，反對中共以任何形式對台侵略；同時也反對民進黨為了政黨利益，刻意升高兩岸敵意、製造社會內耗」，因此，他認為「自主防衛」與「兩岸溝通」並行，也就是「嚇阻」與「溝通」(deterrence & communication)的雙軌制。

對於「台灣自主」，他說，天下沒有白吃的午餐，和平要靠實力，國防預算該花的要花，台灣當然要建立自主防衛能力；但是付了錢拿不到貨，也講不清要買什麼？交貨時程為何？甚至賣馬桶、室內裝修的，現在也來賣軍火！甚至排擠了教育、社福，與基礎建設的發展，這是不負責任的國家治理。

對於「兩岸和平」，柯文哲表示，我們要保有目前擁有的民主、自由的政治制度和生活方式，在對等、尊嚴的條件下與中國大陸展開交流；透過「5個互相」，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，因為交流增加善意，最起碼減少誤會，甚至擦槍走火的危險。

「多一個朋友，少一個敵人，這是政治基本原則。」他說，可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，不要變成可以合作的時候也要對抗，這是政治常識；但過去兩年的台灣，我們只看到覆議、釋憲、大罷免，然後32：0之後，不部署、不公布、不執行，甚至立法院否決的人事，再直接派任代理，這不是「民主」，也不是「進步」，這是分裂、對立，「小國在大國夾縫中生存，需要的是智慧、韌性，不是衝突、搞笑，以偷渡方式出訪友邦，只是小孩玩家家酒賭氣的樣子，我們除了搖頭也不知要說什麼」。

柯文哲文章最後表示，在國際現實之下，台灣人民真正期待的是一個回歸憲法法治、遵循「分權和制衡」原則的政府，一個努力改善民生、發展經濟，讓社會團結、人民安心的政府；這才是實踐「民主自由」的務實治理，也是台灣該走的路。

台獨 川習會 柯文哲

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