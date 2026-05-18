沈有忠：中華民國立國已115年 與中華人民共和國互不隸屬是現狀

陸委會副主委沈有忠18日出席在台北的一場座談會表示，針對「台獨」問題，我方政府政策一貫不變，簡單講就是「維持現狀」，始終致力於捍衛中華民國的生存發展，維持台灣自由民主的生活方式，中華民國立國迄今115年，和中華人民共和國互不隸屬，「兩岸關係就是兩岸關係」。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心18日舉辦「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」，邀請陸委會副主委沈有忠、外交部政務次長陳明祺及多位國際政治與兩岸關係學者，分析川習會後區域局勢變化及台灣面對的戰略挑戰。

沈有忠在會上表示，川習會還有美國總統川普在會後空軍一號上的受訪，特別提到台灣相關議題，引起國際社會與台灣社會高度關注。第一時間包含總統府、外交部、陸委會、國防部等都已及時回應，賴清德總統也透過社群媒體發表五點說明。

沈有忠說，短短幾天內爭議訊息流竄非常快，各自解讀也很凌亂，對此陸委會要做出幾點聲明。他首先指出，政府注意到川習會談論到各種對台議題，客觀情況是中方表述其立場，美方則在會前會後多次明確表示對台政策維持不變，「簡單講其實就是各說各話」。至於軍售議題，川普總統明確表示從未對中方做出承諾，美國跨黨派眾議員與智庫也持續表達對台支持，台灣將持續與美方保持溝通。

他接著表示，關於「台獨」議題，政府政策一貫未變，就是維持現狀。他指出，中華民國立國迄今115年，和中華人民共和國互不隸屬，兩岸關係就是兩岸關係。比較敏感的政治問題動態與互動變化，與靜態法律框架必然存在落差，這是正常現象。

沈有忠再說，台海和平穩定現狀是台灣與美國共同利益。他提到，美國眾議院議長強森也明確表達，美國在台灣議題上的立場就是台灣必須保持自主和安全，「自主就是不被統一，安全就是和平穩定」。在地緣政治上，中共持續軍事擴張，在東海、台海、南海製造灰色地帶衝突與軍事施壓，「是民主國家的威脅和衝突的來源，也是印太地區的麻煩製造者」。

沈有忠強調，台灣、美國與第一島鏈及民主國家將持續深化合作，共同維護台海和平穩定。他並指出，中共一中論述沒有中華民國生存空間，「這就是改變現狀」，一國兩制也不可能被台灣主流民意接受。

他說，政府將持續以「四個堅持」為原則，呼籲中共正視中華民國存在的客觀事實，放棄武力改變現狀，與我民選政府對話相向而行。同時將持續與美日及民主盟國深化合作，也呼籲國人支持國防，共同維護台海和平穩定。