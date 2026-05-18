川習會北京提「中美戰略穩定關係」 沈有忠：仍屬概念性框架

川習峰會後，陸委會副主委沈有忠18日表示，對於中華民國而言，「台獨」議題並不存在，因為中華民國已建立115年，與中華人民共和國互不隸屬，這就是現狀。另，就北京近期多次強調，川習會中兩人同意將建構「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，沈有忠指，相關論述仍屬概念性框架，後續發展仍待觀察。

沈有忠與外交部政務次長陳明祺18日下午出席由東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦的「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」，並於會前接受媒體聯訪。

針對本報詢問，北京近期多次強調這次川習會川習兩人贊同將建構「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。沈有忠指出，中共在對外關係中常提出各類戰略夥伴或合作框架，相關論述通常是依其當下政策需求調整，也就是說「針對現在（中共）缺少什麼，他們就會把想要的東西說出來」。

基於此，他提到，這「顯然看起來過去幾年來中美之間的關係或許不是建設性的，或許在戰略上面並不穩定」。至於所謂「建設性戰略穩定關係」，目前看起來仍屬概念性框架，所以未來這個具體的內容我方還是會具體的去關注。

沈有忠表示，如果牽涉到關於我們中華民國的國家安全有關的話，我們當然還是會跟美國保持溝通，並且也跟其他的民主國家保持溝通，來確保國家的主權安全。

針對外界關注美國國務卿魯比歐受訪表示，北京希望台灣以公投方式與中國統一，沈有忠回應，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國，政府立場是在「四個堅持」下維持現狀，由2300萬人決定未來。

在賴清德總統對「台獨」定義為「兩岸互不隸屬」後，沈有忠表示，各界對台獨理解不一，北京通常將不接受統一納入其定義，美方則可能偏向法理台獨概念。他強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是現狀事實。沈有忠並指出，對中華民國而言台獨議題並不存在，因中華民國已建國115年，與中華人民共和國互不隸屬，這是現狀。

針對國民黨批評賴清德總統相關論述並要求裁撤陸委會，沈有忠表示，如果立法部門通過相關決議的話，行政機關當然可以配合，但現況本來就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「這是客觀事實」。如果說社會有共識，或者說國會形成決議，行政部門將依法配合，但現行制度反映兩岸現實。

至於總統賴清德可能與美國總統川普通話，陳明祺表示，有在跟美方接洽。針對外界質疑我方沒有掌握到此次川習會相關內容，陳明祺回應說，與美方維持很好管道，且美國對台政策都沒變。陳明祺回應說，有在跟美方接洽，看後續能否安排，而此次川習會的事前、事中與事後，台灣與美方都有保持良好的管道，川普在飛機與接受福斯專訪的語境雖然有不同，但美國對台政策並沒有變，無論是跨黨派或是行政部門都是相同立場，建立在《台灣關係法》與「六項保證」上。