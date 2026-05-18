川習會後兩岸關係發展 沈有忠：台灣努力維持現狀

陸委會副主委沈有忠今天表示，美國對台政策沒有改變，對台軍售沒有對中方做出任何承諾；台灣將致力維持現狀，持續與美國在內的友盟國家密切合作，共同維護台海及區域和平穩定繁榮。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天舉行「『川習會』後兩岸關係發展前瞻」座談會，針對這次「川習會」及對兩岸關係影響，沈有忠出席與會並做上述表示。

沈有忠表示，台灣注意到「川習會」談論到各種對台議題。客觀的情況是，中方表述他的立場，美方則是會前、會後多次明確表示對台政策維持一貫與不變。簡言之，就是各說各話。

沈有忠說，關於各界關心的軍售議題，美國總統川普更是明確表示，從未對中方承諾。另外，美聯邦眾議院議長強生與多位跨黨派議員已發聲挺台，強調美國利益在於維持台灣的自主與安全，美方作為顯示對台政策及重視台海和平穩定的立場沒有絲毫動搖。

沈有忠強調，關於「台獨」問題，政府政策一貫未變，簡單講就是維持現狀。政府始終致力於捍衛中華民國的生存發展，維持台灣自由民主的生活方式。中華民國立國已經115年，和中華人民共和國互不隸屬。兩岸關係就是兩岸關係。

沈有忠指出，台海和平穩定的現狀是台美共同利益。在地緣政治上，中共持續擴張軍備，在東海、台海、南海等地不斷製造灰帶衝突軍事施壓，是民主國家的威脅和衝突的來源。台美和第一島鏈，乃至於全球民主國家，都會繼續維持順暢的溝通，深化合作，共同維護台海的和平與穩定。

沈有忠再次強調，中共的「一中」論述，沒有中華民國的生存空間，這就是改變現狀。中共的「一國兩制」 、 「一中」論述，不可能為台灣社會主流民意所接受，其企圖以武力改變台海現狀的作為，更不為國際社會所接受。

沈有忠主張，和平、民主和國家主權，都是透過提升自我實力、強化與國際合作而得到確保。任何人附和中共的「一中」敘事，甚至削弱國防，都是讓國際社會對台灣自我防衛決心產生質疑，這種和平是將主權以及兩岸的主動性交給中共，這種和平犧牲主權和民主，更沒有保障，西藏、香港已經是前車之鑑。

沈有忠表示，政府未來將繼續以「四個堅持」為原則，呼籲中共正視中華民國一直都存在的客觀事實，放棄以武力改變現狀的作法，與台灣民選政府對話，相向而行，才是國際社會所樂見，也是對兩岸都帶來安定、穩定的作法。

沈有忠最後說，政府將繼續與美、日等民主友盟深化溝通與合作，也呼籲國人支持強化國防，和政府一起為台海和平穩定的現狀、為中華民國生存發展、為自由民主生活方式而努力。