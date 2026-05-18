【即時短評】被川普「當頭棒喝」的 恐怕不只綠營

美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪於「川習會」後播出。川普談及台灣問題十分直白，言論雖稱不上海嘯，在台灣政壇引起的卻也不只是波濤；而被川普「當頭棒喝」的，恐怕也不只是民進黨政府。

在專訪中，川普對軍售、台獨及兩岸戰爭的表態，有三個重點：一、接下來發生什麼事，會決定他是否批准後續140億美元的對台軍售。二、他不想看到戰爭，他不希望有人走向台獨，是因為覺得有美國支持。三、那麼要如何避免戰爭發生？川普的答案是「維持現狀」，且他認為中國大陸會接受。

如此，若川普最終的「考慮」是不批准後續140億美元軍售，那麼他「考慮」的面向有兩種可能：其一是，只要台灣維持現狀、不走向獨立，中國大陸可以接受，就不會發生戰爭，那麼或許也不需軍售了。其二是，因為他不想看到戰爭與台獨，而戰爭的始作俑者正是台獨，所以必須斷了台獨引戰的糧草，不批准軍售。

接著，我們又能從上述兩種可能的「考慮」方向，得到兩個推論，亦即：一、只要台灣維持現狀，不搞台獨，就不會發生戰爭，自然不需大批軍售。二、台獨引起戰端，倚仗的是美國支持，而軍售正是美國支持的方式之一。

還記得讓國民黨內吵得不可開交的黨版軍購條例「3800億+N」嗎？若按照上述推演出的邏輯脈絡，原來這個「N」還真是值得考慮！且現在連川普自己似乎都在考慮了，因為他不想看到戰爭、不希望「有人」以為美國給台獨撐腰。

當川普直言「我不希望有人走向獨立，而且我們等於跋涉9500英里去打一場戰爭」、「（兩岸）距離僅59英里，我們卻在9500英里外」，其實已說出了事實真相：不論台灣再怎麼買武器、再怎麼配合美國戰略，這一仗都打不得，更不能發生。

回過頭來看，國民黨內那些為了「選舉好選」而急著擁抱軍購、跟著綠營加碼、向美國輸誠的勢力，這次同樣灰頭土臉。他們焦慮、害怕被貼上「疑美」與「親中」標籤；於是，面對美國要求的軍購，不敢推卻、不敢認真辯論，因為他們在意的不是巨額軍購的合理性，而是「選舉觀感」。他們擔心一旦不支持軍購，就會被民進黨指控為「親中賣台」；若拒絕美國，就會被抹紅成「親中投降」，遂急著算清楚「N」究竟是多少錢。

藍營立委、地方諸侯及媒體大亨們，急著對美表態當作政治漂白，卻看不清那個「N」其實是美國要給台獨的糧草，而且這糧草還得自己買。被川普打懵了的，顯然不該只有民進黨。