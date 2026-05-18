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賴總統將與川普通話？外交部鬆口：正與美方接洽中

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
被問到賴川是否會通話，外交部次長陳明祺透露有在接洽。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
被問到賴川是否會通話，外交部次長陳明祺透露有在接洽。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

賴清德總統可能與美國總統川普通話！針對川普近日表示要與「治理台灣的人談談」，外交部次長陳明祺18日聯訪時表示，有在跟美方接洽。針對外界質疑我方沒有掌握到此次川習會相關內容，陳明祺回應說，與美方維持很好管道，且美國對台政策都沒變。針對國務卿魯比歐說中方希望台灣公投統一，陸委會則表示，這本就是中國想要的做法之一。

保證美對台關係沒變

外交部次長陳明祺與陸委會副主委18日一同出席，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心舉辦「川習會後兩岸關係發展」前瞻座談會。陳明祺聯訪時被問到，許多人都相當關心美國對台軍售變動，還有川普說會與「治理台灣的人」談談，是否會有賴川通話，而美國對台軍售是否會改變？

陳明祺回應說，有在跟美方接洽，看後續能否安排，而此次川習會的事前、事中與事後，台灣與美方都有保持良好的管道，川普在飛機與接受福斯專訪的語境雖然有不同，但美國對台政策並沒有變，無論是跨黨派或是行政部門都是相同立場，建立在《臺灣關係法》與「六項保證」上。

互不隸屬是客觀事實

與川普一同出訪的國務卿魯比歐回國後受訪表示，中國希望台灣可以公投方式與中國統一，陸委會副主委沈有忠回應說，中國目前還是以和平統一作為基調，用武力脅迫盼台灣民意轉變，而和平公投是中國想要統一台灣的其中一種可能性，但政府長期主張，台灣的未來由2300萬人共同決定。

由於賴清德總統18日重新定義台獨為「台灣不屬於中國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國民黨便批評賴總統將中國視為外國，要求裁撤陸委會。沈有忠回應說，如果立法部門通過相關決議的話，行政機關當然可以配合，但現況本來就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「這是客觀事實」。

再次強調台美溝通順暢

中國將目前的美中關係定義為「中美建設性戰略穩定關係」，沈有忠回應說，中國與世界其他國家有很多不同關係的建構，但通常是缺少什麼就刻意強調什麼，可見以前中美關係不具建設性，也缺乏戰略穩定，而目前「中美建設性戰略穩定關係」也還是比較空泛的框架，台灣與美國向來保持穩定溝通管道。

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