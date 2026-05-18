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沈有忠：台獨議題不存在 中華民國已建立115年

中央社／ 台北18日電
大陸委員會副主任委員沈有忠。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
大陸委員會副主任委員沈有忠。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

陸委會副主委沈有忠今天表示，對於中華民國而言，「台獨」議題並不存在，因為中華民國已建立115年，與中華人民共和國互不隸屬，這是要努力的現狀。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心今天在台北舉行「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」，沈有忠在座談會前接受媒體聯訪。

對於近期掀起的台獨意涵議題，沈有忠表示，各界對於台獨定義非常廣泛。北京界定的台獨是「不接受統一、延遲統一」，而美國總統川普的台獨，按照政府的理解可能是進行法理台獨，指宣布建立一個新的國家。

沈有忠接著說明，對於中華民國來講，台獨議題並不存在。主要原因是中華民國已建立115年，與中華人民共和國互不隸屬，「這是我們要努力的現狀」。政府希望台灣與美國有共同利益，就是維持現狀與維持台灣海峽的和平穩定，另外全世界也不希望以武力片面改變台海現狀。

沈有忠並強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這都是客觀事實。政府仍是在「四個堅持」的前提下，堅持自由民主的憲政體制，以及國家主權不容侵犯，台灣的未來是由2300萬人共同決定。

至於如何解讀「中美建設性戰略穩定關係」？沈有忠說，中共在世界上與不同國家有各式各樣的關係建構，通常中共都是缺少什麼而把想要的說出來。因此，或許過去幾年中美缺少建設性、在戰略上也不穩定，而中美建設性戰略穩定關係目前看起來只是框架。

沈有忠表示，如果牽涉到中華民國國家安全相關，政府會與美方保持溝通，並且也會與其他民主國家保持溝通，確保國家主權安全。

台獨 東海大學 陸委會

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