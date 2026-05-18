【即時短評】川普「振聾發聵」 賴政府還在維持現狀？

川習會結束後，川普接受專訪談論台灣問題的片段、和在機上與記者的問答，如水銀瀉地般襲來，許多人認為川普已打破過往許多「美中台」之間的「禁忌」或不成文規定；然而，賴政府卻仍停留在過往的制式回覆，幾無看到「滾動式」應對。令人不禁質疑，黨政高官們是否都以為摀住了耳朵，就聽不到川普的「醍醐灌頂」？

在川普談話陸續釋出後，總統府、外交部、民進黨與國安人士的回應，基本上就是感謝美國支持；認為中國軍事威脅才是唯一的不安全因素；表示我國將持續與美國在內的民主友盟合作，因應威權國家帶來的風險；以及軍售是「台灣關係法」明定美國對台灣的安全承諾等等。並一再強調民進黨政府的兩岸政策始終就是「維持現狀」。

然而，川普明明才承認跟習近平談過軍售台灣議題；也講了不想飛行9500英里去打一場戰爭；更說「不想看到有人走向獨立、不希望有人說要台獨是因為有美國支持」；所謂對台六項保證，又已被川普認證為「那是很久以前的事」；甚至川普雖強調，美國在台灣問題上的立場獨立自主，他並未就台灣問題向習近平做出任何承諾；但這也間接證實，在川普治下，台灣已淪落至幾乎任何議題都可被美國拿來跟北京談。

說穿了，光是川普坦承曾與習近平談軍售議題，就足以撼動台美關係、就已經改變「現狀」；更不用說自去年川普2.0提出對等關稅以來，台灣面對美國的鯨吞蠶食，陸續獻上護國神山、國人健康，換來的卻是優秀官員猝逝以及愈來愈沒有籌碼的窘態。政府只能對內宣傳我們談得多麼成功、我國官員多麼地難纏；面對質疑聲浪，一概打為中共認知作戰旋即結案。也許，私底下會再加上阿Ｑ式地彼此安慰，這是理念相近國家的互相「幫助」罷了。

川普此次關於台灣的談話可謂振聾發聵。賴政府應知道，就算「維持現狀」部分是被其所謂的「境外敵對勢力」北京打破，但川普的演出也打破了一部分傳統認知的「現狀」。當川普已邀約習近平九月回訪華府，賴政府若仍摀住耳朵以為聽不見，只會讓台灣繼續陷入「苦戰」而難以自拔。