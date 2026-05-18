賴清德：對美軍購是維護區域和平最重要嚇阻

美國總統川普訪中後，是否會持續支持對台軍售態度轉趨保留。台灣總統賴清德週日（17日）表示，台灣向美國採購武器，是維持區域和平與穩定「最重要的嚇阻力量」，並強調美國對台軍售與雙方安全合作，建立在《台灣關係法》基礎上。

賴清德表示：「我們感謝川普總統自第一任期以來，持續支持台海和平穩定，包括不斷提高對台軍售的規模與金額。」

他也強調，台海和平穩定符合全球利益，絕不會被犧牲或交易；台灣不會挑釁或升高衝突，但也不會在壓力下放棄國家主權、民主自由的生活方式等，並直言「中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。」

賴清德發表上述聲明前數日，中國國家主席習近平14日在與川普會面時強硬的措辭警告，若台灣問題處理不當，可能導致美中「碰撞甚至衝突」。川普則在15日離開北京時表示：「我們不希望有戰爭。如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說『讓我們走向獨立，因為美國支持我們』。」

川普「談判籌碼」說法引發台灣社會擔憂

川普去年12月已批准一項創紀錄、總額達110億美元的對台軍售案，內容包括飛彈、無人機、火砲系統與軍事軟體。

但在結束訪中行程之際，川普於15日播出的福斯新聞（Fox News）專訪表示，針對尚未批准的另一項140億美元的對台軍售案，他將於近期做出決定，而相關安排「取決於中國」。

川普並稱，對台軍售對美國而言是「非常好的談判籌碼」。

他表示，訪中期間已與習近平談及許多與台灣有關的議題，但他未對中方作出任何承諾。他也稱，不希望台灣走向獨立，並認為中國與台灣都應該緩和台海情勢。

相關說法被視為可能是美國外交政策上的重大轉變，引發台灣社會憂慮。台灣政府則試圖淡化影響，強調美國官方對台政策並未改變。

此外，川普與習近平討論軍售議題，也引發外界質疑可能違反《六項保證》（Six Assurances）。該承諾由前總統雷根政府提出，其中包括美國不會就對台軍售事宜事先與北京協商。

川普15日在空軍一號上對媒體表示：「難道我要說，我不想跟你（習近平）談這件事，只因為1982年簽了一份協議嗎？」他還說：「事實上，我們非常詳細地討論了整個軍售問題。」並補充，自己將在「不久後」做出決定。

外界也質疑，川普的說法可能觸及《台灣關係法》相關承諾。該法規定，美國應「提供台灣防禦性武器」，並「維持美國抵抗任何危及台灣人民安全、社會或經濟制度之武力或脅迫的能力」。

葛裡爾：川普正考慮如何處理對台軍售

美國貿易代表葛裡爾（Jamieson Greer）17日接受ABC節目《This Week》訪問時表示，川普目前仍在「考慮如何推進」對台軍售。

他指出，過去歷任美國總統也曾暫停對台軍售，而川普必須權衡多項因素，並以美國自身安全為最優先考量。

葛裡爾表示：「總統非常專注於確保那裡不會發生任何事情。」他補充說：「這也是為什麼他在會後對媒體表示，『我沒有就台灣問題對習近平做出任何承諾』，而總統將自行決定軍售問題，以及何時、是否推進。」

他也強調：「現實是，美中維持穩定關係非常重要，因為這是兩個重要經濟體。」

美國眾議院議長：國會堅定支持台灣自主

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）17日接受《Fox News Sunday》訪問時表示，美軍與歷任總統「一直密切關注」台灣局勢，並強調國會仍致力支持台灣的獨立自主地位。

強生表示：「這對美國有利，全世界所有熱愛自由的人也都是如此。」

他說：「中國不能就這樣越境奪取土地，我們將堅定捍衛此立場，我知道國會也會如此。」

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