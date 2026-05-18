影／賴清德說捍衛中華民國現狀沒有台獨問題 范雲：民進黨立場未變

川習會落幕後，台灣議題受矚目，賴清德總統表示捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，民進黨立院黨團書記長范雲與副書記長黃捷上午舉行時事回應記者會，范雲表示民進黨立場一直都沒有改變，從「台灣前途決議文」來看，要說中華民國、台灣或是中華民國台灣是主權獨立的國家，都是現狀。

民進黨立院黨團書記長范雲上午在回應媒體提問時拿出手卡表示，民進黨的立場一直都沒有改變，從4個堅持到4大支柱，分別是堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。范雲表示川習會後，川普總統的發言跟明確地表達出台灣關係法裡面戰略模糊的態度，一直都沒有改變。美國國務卿魯比歐明確表示，如果中共對台灣武力犯台，絕對會引發台美衝突。范雲指出所以戰略模糊的政策下，單方面的改變台海現狀，都不會獲得美方支持，所以賴清德總統特別強調，中華民國台灣是一個民主、主權獨立的國家就是現狀。

賴清德總統表示捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，民進黨立院黨團書記長范雲（右）與副書記長黃捷（左）上午舉行時事回應記者會，范雲表示民進黨立場一直都沒有改變，從「台灣前途決議文」來看，要說中華民國、台灣或是中華民國台灣是主權獨立的國家，都是現狀。記者陳正興／攝影