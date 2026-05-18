賴清德喊沒有台獨問題 蘇煥智：打臉「台獨工作者」的說法

在美國總統川普對「台獨」說重話後，賴清德總統昨定調台獨意涵，並強調捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題。前台南縣長蘇煥智批評，賴清德打臉自己「台獨工作者」的說法，這跟柯P說「台獨是假議題」有何區別？應強調台灣追求「維持民主自主現狀的持續存在」及兩岸和平現狀，反對中共以武力改變現狀。

蘇煥智指出，賴總統說「沒有台獨問題」，這是一個很糟糕的答案，也是賴總統及其國安幕僚嚴重的歷史錯誤，不只搧自己一個大耳光，也對眾多台灣民主運動者追求台灣自主獨立不受中共統治，搧了歷史的耳光，算是台灣民主嚴重的倒退。

蘇煥智表示，其實「台獨」是定義問題，例如「中華民國在台灣」算不算台獨？從台灣的立場來看就是「維持現狀」，但也是「獨立於中華人民共和國之外」也是一種「事實獨立」，事實獨立也是台灣獨立，也是一種台獨。

蘇煥智續指，但從中共的立場「中華民國在台灣是過渡性，但如果維持中華民國在台灣的現狀存在永續性，也是一種台獨」。但從美國、日本的觀點「維持中華民國持續性，並非台獨，而是維持現狀。」

蘇煥智認為，賴清德及民進黨的團隊，應該強調的是台灣追求的就是「維持民主自主現狀的持續存在」及兩岸和平現狀；反對中共以武力改變現狀。賴清德不應該說「沒有台獨問題」，這跟民眾黨前主席柯文哲說「台獨是假議題」有何區別呢？