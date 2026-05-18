張榮恭：川普明白拒絕賴清德政府「倚美謀獨」

「川習會」落幕後，國民黨副主席張榮恭指出，美國總統川普結束北京行程後，公開示警台灣不得「倚美謀獨」。這是自從小布希強勢壓制前總統陳水扁在第二任期推動「制憲『台獨』時間表」的20年之後，美國總統對台灣執政者最嚴厲、最明確的警告。

張榮恭日前曾陪同國民黨主席鄭麗文訪問大陸「鄭習會」，今天在網媒「中評社」發表文章表示，日前在北京舉行的中美峰會，既校準兩大國的關係，也將導正兩岸關係，對世局和對台海局勢的影響都非常巨大。

張榮恭表示，川普上周連續與大陸領導人習近平對話溝通，兩位「元首」相處達九個小時。川普返美後，接受「福斯新聞」專訪表示，「我不希望（台灣）有人說，因為美國支持我們，我們來推動獨立吧」！此話的對象既是現任台灣執政者，也應該包括所有仗勢美國而鼓吹「台獨」的人士和媒體。

他認為，川普呼應近年大陸強烈抨擊民進黨政府「倚美謀獨」，親自公開告誡「台獨」陣營不應以為美國會給予支持。

張榮恭點出，賴清德政府一直自認有美國可恃，執意推行「台獨」路線，對相關危險性茫然無知，結果把自己端上了「川習會」與中美交涉的議題，主動鑽進「菜單」，愚不可及。試想，如果台灣現在是國民黨執政，兩岸關係必然依循憲法與兩岸關係條例所定位的兩岸同屬一個中國，便無「台獨」問題，台灣也就不會成為中美交涉的標的物了。

張榮恭分析，川習會談話的邏輯是，美國若盼台海和平穩定，就必須消除「台獨」。習近平話中的碰撞、衝突、十分危險等用詞，川普必定感受甚深，所以川普事後坦言習近平態度「非常強硬」，這使得川普不能不認真對待。

張榮恭表示，公開的報導顯示，陸方沒有具體要求美方表態「不支持台獨」或「反對台獨」，而是在充分揭露「台獨」對中美關係與台海和平穩定的危害後，由美方自己衡量回應的方式。至於川普之必定會有回應，應是這場峰會所安排的程序之部分，也就是川普不必在北京立即明說，而是於峰會後逐步表明態度。這也就是為什麼美國財政部長貝森特在北京透露，川普將在「未來幾天」說明立場。

張榮恭進一步分析，前例是1998年6月，美國總統柯林頓在北京會晤大陸領導人江澤民後，柯林頓也是前往上海與市民座談時，才說出美國的「新三不政策」：不支持兩個中國、一中一台，不支持台灣獨立，不支持台灣加入以國家為成員的國際組織。

張榮恭研判，川普會將他的想法落實在日後的對台措施中，包括美國對台軍售議題，川普的目的，是要防止刺激台海局勢，因為美國不願被拖下水。這也就是川普在接受「福斯新聞」訪問時坦言，美國不想到9500英里之外的地方去打仗。

至於川普會不會批准懸而未決的140億美元的對台軍售？張榮恭認為，川普既然嚴拒有人「倚美謀獨」，就不會不防範同樣有人「以武謀獨」，否則川普也不必說將和「管事」的人討論後再做決定。川普顯然強烈吸收到陸方所給的信息：也就是對台軍售鼓舞「台獨」。川普才會說，不希望台灣有人誇示可在美國撐腰下推行「台獨」。而軍售正是「台獨」陣營渴望用來標榜美國可以依靠的關鍵指標，川普豈會輕率為之？

張榮恭認為，尤其川普明白揭示「（台獨）想打一仗」，就更不會讓獨派妄想「以武拒統」。如果川普鑒於國內壓力而不便完全擱置軍售案，就可能刪除其中（顯著）部分，以表達「棄獨不棄台」，分別向陸方和國內交代，藉此約束民進黨政府言行。

張榮恭表示，無論在習近平或川普眼中，所謂「台獨」都不是指賴清德總統宣稱的「台灣已經是主權獨立的國家，稱為『中華民國』或『中華民國台灣』」，而是指賴清德持續用「新兩國論」試圖把台灣或「中華民國」從一個中國架構切割出去。

他質疑，賴清德的言行根本違反台灣所有關於兩岸同屬一個中國的規定，還在各領域「去中國化」，又千方百計阻撓兩岸民間交流，造成大陸沒有容忍的餘地。川普在返美飛機上向媒體發表感想說，陸方認為台方「目前所作所為是完全不可接受的」。同樣地，川普會樂見推行「台獨」的賴清德連任掌權嗎？

張榮恭表示，「不支持兩個中國、不支持一中一台、不支持台灣獨立」，是1971年7月白宮國安顧問季辛格為安排尼克森總統訪問大陸而向陸方提出的承諾。如今，引起川普反感的「台獨」，並非是兩岸分治的事實狀態，而是自命「務實的台獨工作者」賴清德「現在進行式」地推行「走向獨立」。可見川普已經視民進黨政府的兩岸政策違背了他的國際戰略利益。

張榮恭認為，這不是賴清德巧言「維持現狀」所能成功辯解的，因為「新兩國論」已經破壞台海原狀或正在破壞現狀，賴清德莫非認為川普好騙？除非賴清德改口承認台海現狀是兩岸都在一個中國架構下，不是國與國關係，並且停止「去中國化」，真心誠意放開兩岸民間交流。

張榮恭分析，川普本來就持著對台灣不利的「五論」。一是遠近論。即台灣距離美國太遠，距離中國大陸太近；意謂遠水救不了近火。二是大小論。指中國大陸太大，台灣太小；意謂美國何能助台抗中。三是小偷論。批評台灣偷走了美國的晶片生意；暗指何必善待台灣。四是付費論。明講台灣應向美國交保護費。五是議價論。川普說中國大陸若據有台灣，美國將向大陸加徵關稅；等於表示台灣是有售價的。

張榮恭說，基於這種心態，加上此次中美雙方都評價為成功且具有指標性的北京「川習會」，以及今年兩位元首還有三次會面對話的機會，他分析，美方為求台海和平穩定與推進最新定位的中美「建設性戰略穩定關係」，就必然會持續盯住賴清德政府的動向。此一形勢有助於促使傳統上親美的台灣民眾加強認知美方觀點，進而在民進黨的「抗中保台」和國民黨的「和陸興台」兩種截然不同的兩岸路線之間，做出理性務實的選擇。

張榮恭總結，上個月的「鄭習會」，揭示兩岸可在「反對台獨」與「九二共識」的政治基礎上避戰謀和的前景，足以促成兩岸人民與中美雙方互利共贏，這在「川習會」後更具意義。