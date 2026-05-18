美140億美元對台軍售生變？ 國民黨團：恐9月才知發價書情況

「川習會」後，美國總統川普會否核准第二批140億美元對台軍售議題成輿論焦點。國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天表示，相信美國對台第二批軍售的發價書遲早會來，但一切可能還要看今年九月中後中共總書記習近平是否真赴美國華府拜訪才會知道；他也建議賴政府，先把內政、外交做好，同時也要跟對岸好好交流與溝通。

川習會後兩岸局勢引發關注，美國總統川普強調對台政策不變，我駐美代表俞大㵢今接受哥倫比亞廣播公司專訪時表示，「我們希望能過著跟往常一樣的生活，但製造所有這些麻煩的不是我們。」

林沛祥接受媒體聯訪時表示，今年沒意外應還有三次「川習會」，而美國對台第二批軍售的發價書何時到台灣，這當然還是要看川普；相信第二批發價書遲早會來，但目前美中兩個世界最大經濟體要怎麼談，台灣在其中扮演什麼角色，這需要先緩一緩，看九月習近平是否真赴美國華府拜訪，才會知道第二批發價書跟台灣的國際地位應該放在哪邊。

林沛祥認為，政府應先把內政做好，務實做外交，同時也要跟對岸好好交流跟溝通；早在30年前民進黨前主席施明德訪美時，美國就明示不支持台獨，前總統陳水扁時，美國也直接說台獨是不可能的，「聽得懂就聽得懂，不願相信的人就繼續不相信。」

另外，有關賴清德總統說沒有台獨的問題，林沛祥指出，賴總統從當立委、台南市長、行政院長到現在，凡走過必留下痕跡，尊重所有人的行為，但時間是最好的鏡子，過去的言行，終究會受到反噬。