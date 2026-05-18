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川習會落幕 陳冠廷：應關注北京藉美中互動測試「美方對台底線」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

川習會」落幕，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷主張，無論美中高層如何互動，台灣安全與國防決策不應被放上談判桌，台灣不是任何強權交易的籌碼，台灣的國防採購更不容任何第三方干預，尤其不能受到中國影響。

陳冠廷說，即使川習會落幕，台灣與國際社會不能因此鬆懈。真正需要關注的，是北京是否持續透過美中高層互動，測試美方對台承諾的底線，並塑造「台灣可以被談判」的錯誤印象；台灣會持續強化自我防衛能力，透過國會外交、國際媒體溝通與民主夥伴合作，讓世界看見台灣面對威權壓力的堅定立場。

陳冠廷近日接受美國《華盛頓郵報》、德國《明鏡周刊》訪問闡述台灣立場。《華盛頓郵報》在題為「習近平在峰會中取得勝利，展現穩定形象，且未對川普作出讓步」的報導中引用陳冠廷聲明表示，若台灣軍購與防衛部署受到北京干預，不僅削弱台灣自身安全，也會破壞印太地區的嚇阻穩定。面對中國持續升高軍事壓力，台灣必須清楚告訴國際社會：台灣有權強化自我防衛，也有責任與民主盟友共同維持區域和平。

川習會前，德國《明鏡周刊》也刊出與陳冠廷的專訪。他在專訪中呼籲，「我們的盟友應該把注意力集中在印太地區。」並指出，當美國戰略注意力受到中東局勢牽制時，民主盟友更不能忽視台海安全。美國在其他戰區投入的每一套防禦系統，都意味著台灣與其他東亞盟友能夠獲得的戰略資源相對減少。

陳冠廷表示，台灣在美德兩國主要媒體傳達的是同一個訊息，台灣不能被交易，台灣的國防決策不能被中國干預，台海和平也不只是區域議題，而是攸關全球民主秩序與供應鏈安全的核心問題。

川習會 陳冠廷 北京 台獨

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