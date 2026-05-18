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吳思瑤：川習會後美對台政策不變 疑美論不攻自破

中央社／ 台北18日電
民進黨政策會執行長吳思瑤（右）與發言人吳崢（左）18日召開「執政兩週年民調發布」記者會。中央社
民進黨政策會執行長吳思瑤（右）與發言人吳崢（左）18日召開「執政兩週年民調發布」記者會。中央社

民進黨政策會執行長吳思瑤今天說，在川習會之後，確實觀察到藍營或紅媒，不斷積極操作疑美論、疑川論，這背後都是配合著中國的敘事，不過，台美之間合作穩如磐石，操作疑美論、疑川論，乃至於要擴大成為疑賴論，都不攻自破。

兼任民進黨主席的總統賴清德昨天提到，所謂「台獨」這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指中華民國和中華人民共和國互不隸屬。

民進黨今天召開記者會公布最新民調，媒體提問，賴總統昨天重新定調台獨，被在野黨質疑是否裁撤陸委會並將「中國事務」歸由外交部全權負責。

民進黨發言人吳崢說，並沒有重新定調的問題，一直以來自前總統蔡英文到賴總統，民進黨在國家主權定位立場、兩岸關係路線都非常清晰且一致，蔡英文的四個堅持與民進黨的台灣前途決議文內容相符，賴總統上任以來也繼續四個堅持，同時提出行動方案，包括，強化國防自主實力、強化經濟安全韌性等等，這都是政府持續在做的事情。

吳崢說，賴總統昨天再次向社會說明，台灣的立場就是維持現狀，維持區域的和平穩定，這也是台灣一直在做的事情，台灣在國際上扮演的是和平且樂於助人的角色，反而是中國一直透過軍演、環台恐嚇，製造區域情勢的不穩定跟緊張。

吳思瑤則說，在川習會之後，確實觀察到藍營或搭配著紅媒，不斷積極操作疑美論、疑川論，這背後都是配合著中國的敘事。

吳思瑤表示，川習會之後，不論是白宮、國務院、川普本人、美國貿易代表都再次重申，美國對台政策不變；維持台海的現狀是美國核心利益也是首要；至於軍購只跟台灣談，與中國無關；美國國會眾議院議長強生也再次強調對台政策不變；而早在川習會之前，參眾議院的議員也都致函給川普，對台軍售應當不受任何影響。

吳思瑤說，美國對台政策，台美之間合作都是穩如磐石，操作疑美論、疑川論，乃至於要擴大成為疑賴論，都不攻自破。

吳思瑤說，賴總統昨天提到，台灣是台海和平印太地區和平穩定的維護者，中國才是要打破區域和平改變現狀的根源，捍衛中華民國的現狀並沒有台獨的問題，台美安全以及台美軍售的合作就是維持印太地區和平、台海安全的關鍵，台灣是全球核心利益之所在，台海和平、台海穩定絕對不會被犧牲或被交易。

她說，從賴總統的重申，乃至於川習會前後美國所有政要所釋出的訊息，都清楚向國人說明，台灣跟美國的合作堅若磐石，台海和平的安全、印太地區的和平守護，台灣責無旁貸。

台獨 吳思瑤 陸委會 川習會

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