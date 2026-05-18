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陸學者稱川習會成果之一：美不認同也不接受台灣走向獨立

聯合報／ 大陸中心／即時報導
5月14日上午，大陸國家主席習近平（圖右）在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯稱，此次川習會中國大陸取得的重要成果之一，就是讓美國不認同也不接受「台灣走向獨立」。（新華社）
5月14日上午，大陸國家主席習近平（圖右）在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯稱，此次川習會中國大陸取得的重要成果之一，就是讓美國不認同也不接受「台灣走向獨立」。（新華社）

美國總統川普在川習會後表示，不想看到有人走向獨立，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」。上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，此次川習會中國大陸取得的重要成果之一，就是在台灣問題上，讓美方更清晰全面地了解中方的立場，更加重視中方關切，不認同也不接受「台灣走向獨立」。

吳心伯18日在環球時報發表署名文章表示，14日晚，大陸國家主席習近平主席在人民大會堂金色大廳為川普舉行歡迎晚宴，他也應邀出席。吳心伯形容，這場晚宴洋溢一種積極的氛圍，讓他產生久違的感覺，並領悟到這次中美元首會晤的歷史意義：兩國關係在經歷了一段動盪曲折的時期後，正在走向一個更加穩定的新階段：雙方達成構建「建設性戰略穩定關係」的共識。

他並提出，中國大陸在這次川習會取得四項重要成果：

一、在經貿領域。雙方達成的共識包括：繼續改善雙邊貿易條件，減少關稅和非關稅壁壘，促進雙向貿易的增長；探討擴大雙向投資，美方允許中方增加在非敏感領域的投資，中方對美資擴大開放領域；建立貿易理事會和投資理事會這兩個工作機制，推動解決貿易和投資領域的問題。

二、在台灣問題上。吳心伯表示，相信通過深入和有效的溝通，美方能夠更清晰全面地了解中方的立場，更加重視中方關切，不認同也不接受「台灣走向獨立」。這次在台灣問題上的對美交涉，有助於推動美方在今後一段時期更加謹慎地處理對台軍售和對台交往，從而有助於維護中美關係的戰略穩定。

三、在眾多領域開展廣泛的對話、交流、合作，包括外交接觸、兩軍交往、執法合作、人文交流等。吳心伯指出，川普第二任期伊始，其對華政策很大程度上是問題導向，僅關注貿易、芬太尼等狹窄的領域。這次川習會美方同意在眾多領域與中方開展互動，有助於擴大兩國關係的積極面，更好地支撐中美建設性戰略穩定關係。

四、在國際和地區問題上的合作與協調。吳心伯稱，此次川習會還討論了一系列重要的國際和地區問題，表達各自立場和關切，探討協調與合作的可能途徑。中美兩國加強在國際事務中的協調與合作，有利於維護世界和平與穩定，也為雙邊關係的發展提供重要的驅動力。

吳心伯指出，這次川習會是過去10年來兩國間最有成效的一次元首會晤，為下階段兩國關係發展確立清晰且具建設性的路線圖。他強調，中國已不是九年前的中國。如今中國國力更加強大，自信心更強，在對美博弈上經驗更豐富，戰略與戰術運籌更嫻熟。

吳心伯並稱，「目前中美關係的穩定與改善不是因為美方發善心、釋善意的結果，而是中方通過艱苦的奮鬥與鬥爭爭取來的。隨著中國實力的增強和戰略意志的淬煉，中方對中美關係的塑造能力只會越來越強」。

川習會 台獨 習近平

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