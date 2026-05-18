藍批「台獨說」硬拗 綠：政府路線一致 維持現狀捍衛和平

兼任民進黨主席的賴清德總統稱，台獨真實意涵是指中華民國和中華人民共和國互不隸屬，遭國民黨批評硬拗，不如裁撤陸委會。民進黨強調，賴總統並未重新定調，而是延續前總統蔡英文四大堅持與民進黨「台灣前途決議文」，具高度一致性，而政府立場是維持現狀，致力成為區域和平穩定捍衛者。

美國總統川普在川習會後對「台獨」說重話，表示不想看到有人走向獨立。賴總統昨日下午演說時提及「台獨」意涵，包括台灣不屬於中華人民共和國的一部分、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，並稱中華民國台灣已是主權獨立的民主國家，沒有「台獨問題」。

對於在野質疑總統重新定調「台獨」，民進黨發言人吳崢否認稱，從前總統蔡英文到賴清德總統，民進黨在國家主權定位、兩岸關係路線清晰且一致，包括蔡英文「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志」的「四大堅持」，都與民進黨「台灣前途決議文」內容完全相符。賴總統上任以來延續蔡英文路線，提出四大強化和平行動，昨天只是再次向社會說明政府對台海的態度。

吳崢表示，過去幾年，政府持續維持現狀及區域和平穩定，在國際主張「Taiwan Can Help」、積極參與國際組織，扮演和平且樂於助人的角色。反觀中國持續透過軍演、環台恐嚇，製造區域情勢的不穩定跟緊張，總統是再次向國人報告，台灣會繼續擔任和平穩定捍衛者的角色。

民進黨政策會執行長兼立委吳思瑤補充，川習會後，藍營積極操作疑美論、棄台論，配合中國敘事，但白宮、國務院、川普及美國貿易代表重申，美國對台政策不變，維持台海現狀是美國核心利益，軍購只跟台灣談，與中國無關，美國國會也表達支持；台美合作穩如磐石，相關操作甚至欲擴大成「疑賴論」者，都不攻自破。

吳思瑤說，賴總統昨天向人民重申的台灣立場，完全在正確道路上前行，5月20日將至，這不只是賴總統領導國家2周年，也是台灣總統直選邁向第30年，因此賴總統要說明國家整體方向、社會共識跟民意支持，都是民進黨、賴總統領導國家的現行政策。