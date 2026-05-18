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川習會後1句話…美「6項保證」真動搖了？她還原歷史：外界恐誤解多年

聯合新聞網／ 綜合報導
王婉諭表示許多人對美國對台「六項保證」不是很熟悉。圖為台灣與美國國旗。路透
王婉諭表示許多人對美國對台「六項保證」不是很熟悉。圖為台灣與美國國旗。路透

美國總統川普在美中「川習會」結束後受訪表示，「對台軍售是很好的談判籌碼」，相關言論在台灣引發高度討論，也讓不少人開始擔憂，美國對台「六項保證」是否可能出現轉變。對此，時代力量黨主席王婉諭臉書發文表示，外界近來的討論，反映出許多人對六項保證的歷史背景與真正意義並不熟悉。

王婉諭表示，六項保證並非美國單方面釋出的善意，而是台灣在1980年代美中關係變化之際，透過持續溝通與爭取所建立的安全承諾。她指出，當年華府與北京協商《八一七公報》、準備逐步減少對台軍售時，台灣方面強烈表達立場，最終才促成雷根政府提出六項保證。

她指出，相關內容涵蓋美國不會設定停止對台軍售期限、不會要求台灣與中國進行談判，也不會在兩岸之間扮演調停角色等。王婉諭認為，這些原則與《台灣關係法》強調的「提供防禦性武器」概念互相呼應，核心精神在於台灣必須持續具備自我防衛能力，而非完全仰賴外部力量。

川習會後，川普（右）表示「對台軍售是很好的談判籌碼」，相關言論在台灣引發高度討論。路透
川習會後，川普（右）表示「對台軍售是很好的談判籌碼」，相關言論在台灣引發高度討論。路透

對於近期部分在野陣營批評美方態度轉變，王婉諭則認為，相關說法忽略了台灣自身在國防政策上的選擇。她提到，先前立法院審查國防特別預算時，在野黨主導刪減多項軍事採購內容，包括無人機、飛彈系統及戰場感知設備等計畫，都受到大幅調整，金額上限也砍到剩下7800億。

王婉諭表示，美方已對相關刪減表達「令人失望」，這在外交場合已屬非常強烈的措辭。她認為，若台灣內部無法持續展現提升國防能力的決心，勢必也會影響美方對台灣安全承諾與合作基礎的信心。

她最後強調，台灣安全的關鍵仍在於自身是否願意持續強化防衛實力，而不是單純期待外國支持。她呼籲朝野應共同推動國防建設，並持續向國際社會清楚說明台灣立場，同時透過實際行動，展現維護民主自由與區域和平的態度。

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