俞大㵢CBS專訪：我們希望和平與穩定 台灣不想要戰爭

台灣成為上週美國總統川普與中國國家主席習近平高峰會中最受關注議題之一。駐美國代表俞大㵢今天接受哥倫比亞廣播公司專訪時表示，「我們希望和平與穩定」。

俞大㵢告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）週日早晨播出的政論節目「面對全國」（Face the Nation）：「我們希望能過著跟往常一樣的生活，但製造所有這些麻煩的不是我們。」

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，川普15日結束與習近平在北京的兩天會談返美。台灣是中國核心利益所在，北京拒絕排除以武力奪取台灣的可能性。美國數十年來一直都承諾協助台灣防衛，但外界日益擔心這項承諾在川普任內可能有所改變。

川普15日在空軍一號（Air Force One）上向記者表示，北京行期間兩人「談了很多關於台灣的議題」。根據中國國營媒體報導，習近平對川普示警稱，若台灣問題處理不好，兩國就會「碰撞甚至衝突」。

俞大㵢今天指出，雖然川普在峰會期間「聽到很多有關台灣的內容」，「但問題在於，他只聽到他們那一方的說法，他聽到的是中國的觀點」。

他說，台灣「很願意說明我們的立場，也就是台灣經歷的真相，那是一段堅韌不拔，面對中國挑釁堅決抵抗的故事」。

俞大㵢表示：「這樣的情勢已經持續77年了。這不是民主進步黨、也就是現任執政黨執政之後才發生的。這已經持續77年，自從1949年他們成立人民共和國以來就是如此。所以這並不是近來才出現的情況。」

他對於美國在北京峰會期間的立場表達感謝，強調川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）「對他們北京訪問的態度非常明確，公開表示美國在台灣議題上的長期立場沒有改變」。

中國希望美國停止對台軍售，但川普表示，他「沒有偏向任何一邊作出承諾」，並將在「接下來相當短的時間內作出決定」。他在與習近平會面後接受福斯新聞頻道 （Fox News）訪談時說，他認為這項有待拍板的軍售案是一個「很好的談判籌碼」。

川普說：「如果台灣讓情勢稍微緩和，會是非常明智的事；中國讓情勢稍微緩和，也會非常明智。」

當被問到此一表述時，俞大㵢指出：「我認為這是在表示他想維持現狀，意思是不希望台灣海峽情勢因為經濟或軍事脅迫而有任何變化，台海和平穩定對所有相關方都有利。」

俞大㵢說：「我們在任何方面都不隸屬於中華人民共和國，這就是維護我們的主權、我們的生活方式、我們的民主制度、我們充滿活力的經濟和高科技生產。這就是所謂的獨立：我們主權獨立，不受中華人民共和國併吞為其一部分的企圖左右。」

他強調，台灣「不想要戰爭」。

「這就像我們的家裡，有入侵者想闖進來。我們試圖強化我們的保全系統，結果入侵者卻抱怨，因為我們試圖改善保全系統，讓對方更難以得逞。」