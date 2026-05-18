學者：賴強調互不隸屬 給習近平子彈

美國總統川普表態反對台灣獨立，賴清德總統昨天說明「台獨」兩大意涵，分別為「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」與「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。學者認為，賴總統無疑是受到來自川普的壓力，此舉有助鞏固深綠選民，但不可能拿到中間選票。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生指出，美國立場現在走向清晰，如果美國帶頭不幫忙台獨，還可以寄望誰？賴總統此舉有助鞏固深綠選民，但永遠不可能拿到淺藍、中間選票。

嚴震生說，賴總統可以繼續以中華民國，還有民進黨過去一再宣稱的「維持現狀」加以表述，維持現狀本來就可以避免一些情況；況且川普也有提到「希望兩岸不要引發衝突」，賴總統繼續強調互不隸屬，就有可能引發衝突，為何要給中共總書記習近平子彈呢？

文化大學國家發展與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥表示，「台獨」兩字的定義很模糊，川普與中國大陸領導人習近平的認知都是政治主張，賴總統的說法則是法律主張，「賴總統的重新定義，再度確認他是台獨主張」；兩地主權互不隸屬的講法，「了解中文的人都知道，這不是台獨，什麼是台獨？」

政大外交系教授黃奎博說，當川普擺明不希望見到台獨，但賴和民進黨不願淡化或放棄「台獨神主牌」，所以間接、隱晦告訴美國，台獨已不是台灣獨立建國，而是指當下的中華民國獨立於對岸當局之外，也因此不再有美、陸關切的台獨問題。至於美國會接受賴清德橫空出世的「新台獨」或「賴式台獨」定義嗎？賴政府可以直接告訴台澎金馬全體民眾，「當前的台獨就是獨立自主的中華民國」嗎？

黃奎博指出，目前不管是美國過去出現的不支持台獨、反對台獨，或是川普的不希望見到台獨，都是指台灣的政治人物不能搞建立新國家的那種台獨，所以賴因「川習會」的明顯壓力而想要轉化台獨概念和定義的嘗試，應不可能成功。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰指出，賴清德當選總統兩年後，美國總統竟然用這種方式談台灣，這是台灣對美工作必須嚴肅面對的問題。川習會後，台灣最該警覺的不是川普講話難聽，而是美中管理台灣問題的重心正在改變，「共管台海」到「共管台獨」只差一個字，卻可能改變台灣的戰略處境。