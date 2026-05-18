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新聞幕後／一日兩說明 賴向美「再保證」

聯合報／ 本報記者周佑政

川習會落幕後，美國總統川普對「台獨」畫紅線。賴清德總統昨一日之內兩度說明，並強調沒有台獨問題，這是賴政府對美方的「再保證」。據了解，賴總統要傳遞給美方的清楚訊息是，中華民國台灣是主權獨立國家、中華民國和中華人民共和國互不隸屬，就是兩岸「現狀」，他執政後延續前總統蔡英文的兩岸政策，在實際政策作為更是兩岸現狀的堅定維護者。

川普接受專訪表示，不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。雖然川普也強調美國對台政策並沒有改變，但這番川習會後的發言，已在美中台引發軒然大波。

賴總統昨晚透過臉書表示，他聽取國安團隊，包括國家安全會議、外交部、國防部、陸委會、國安局等相關機關的報告，就最新情勢進行完整了解與討論。但賴總統文中，並未提及針對近期的川習會內容，美方是否已對我方進行過簡報。據了解，我方與美方仍保持順暢溝通，雙方也都認為，美國長期對台政策並未改變。不過，對於川習會談及涉台議題，以及川普在會後的涉台言論，賴政府高度重視。

黨政人士說，賴總統在前年五二○就職演說、當年國慶演說、去年國安高層會議後，乃至今年總統直選卅年研討會中，都不斷重申中華民國台灣是主權獨立國家，以及堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志等蔡英文主張的「四個堅持」的論述。

據指出，賴總統強力說明台獨的意涵，背後要凸顯的是，兩岸的現狀就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這也是包括美國在內的絕大多數民主國家的客觀認知。賴總統上任迄今，乃至接下來的執政，也會堅定推動、維持台海和平穩定現狀。

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