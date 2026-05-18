賴總統聽取國安簡報 稱台灣不會被交易

針對「川習會」提及涉台議題，賴清德總統昨聽取國安團隊最新情勢簡報。賴總統表示，台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素，感謝美國總統川普自第一任期以來，對台海和平穩定的持續支持；賴總統也強調，台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

針對川普在接受福斯新聞訪問，被問到是否會批准對台軍售，川普表示，「這是一個很好的談判籌碼」。由於外界關心川普是否會批准第二批一四○億美元的對台軍售案，賴總統昨天在臉書文章裡，花了許多篇幅來說明台灣在亞太扮演的角色。

賴總統也表示，台灣是印太安全及防衛第一島鏈關鍵樞紐，在中國始終不放棄武力併吞台灣，且持續擴充軍力，企圖改變區域及兩岸現狀下，美國持續對台軍售，並深化台美安全合作，乃至為必要、也是維護區域和平穩定的關鍵要素。

賴總統說，台灣是全球核心利益之所在，任何破壞台海和平穩定的行為，不只是對國際規則與秩序的公然挑釁，更將對印太安全、全球供應鏈及世界經濟帶來重大衝擊。

賴總統說，確保台海和平穩定一直是台美及全世界民主國家的高度共識與共同利益，台灣絕不會被犧牲或交易。