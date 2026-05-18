川普警訊 蔣萬安：綠要刪台獨黨綱嗎

賴清德總統昨晚表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。台北市長蔣萬安昨說，「我們都是台灣人，就是中華民國國民」，中華民國本來就是一個主權獨立的國家，應該要問的是「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」國民黨表示，根據憲法，兩岸關係不是「國與國」關係，賴總統和民進黨不要故弄玄虛，用中華民國偷渡台獨。

國民黨表示，民進黨政府一再傳達「現在是台美關係史上最佳」，妄想透過對美軍售、奢望台海開戰時美國協防，但川普話裡話外都表明不支持台獨，台灣已成了美中博弈的籌碼；民進黨政府嚴重誤判台美關係、錯誤的兩岸政策，虛幻的台灣是主權獨立國家的主張，在川習會後一一現形；台灣在台海、東亞、全球具備高度戰略價值，不是價格，嚴正呼籲民進黨廢棄台獨黨綱，正視川普總統在「川習會」後釋出的重大警訊。

國民黨表示，民進黨一九九九年通過「台灣前途決議文」，這是民進黨自欺欺人、不敢宣布台獨、建立「台灣共和國」，迷惑台獨支持者的話術；如果中華人民共和國是外國，請賴總統裁撤陸委會，將「中國事務」歸由外交部全權負責。

民眾黨指出，民進黨無須疊床架屋、反覆創造新的政治名詞，只是為了作為掩護、包裝連民進黨都無法再繼續堅持的台獨黨綱，作為下台階；當前台灣面臨全球地緣政治的劇烈變動、民生經濟轉型的關鍵時刻，「政府真正該做的，不是每天在意識形態的名詞上繞圈圈，而是應回歸憲法的法治軌道」，切實去遵循民主原則與權力分立原則，務實守護台灣安全、維持區域和平，並且集中精力改善民生、發展經濟，這才是真正實踐了「人民作主」的務實治理。

民眾黨表示，人民期待一個能夠讓社會團結、人民安心、經濟前進的元首，而不是滿口政治語言、撕裂社會的政客。