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對台軍售 葛里爾：川普思考何時交易

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸／綜合報導

美國新聞網站Axios十七日報導，和總統川普接近的若干幕僚擔憂，他此次北京行顯示，未來五年內台灣被（美中）提交討論的可能性將大為提高。接近川普的這些幕僚透露，川普喜歡此行習近平為他精心安排的盛大排場與特殊待遇。

美國貿易代表葛里爾十七日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）節目「史蒂法諾普洛一周大事」訪問時，被問到，美國總統川普究竟如何利用對台軍售作為談判籌碼？又期望從中獲得什麼回報？葛里爾表示，「最重要的在於台海現狀必須沒有改變，總統對此也真的很清楚，美國對台政策沒變。美國對台政策沒變。我們期望台海情勢穩定，若習主席要改變現狀，那顯然我們會考慮這點」。對台軍售與何時交易，總統正考慮如何處理。

紐約時報十六日報導，國務卿兼代理白宮國安顧問魯比歐擔任聯邦參議員時立場鮮明，是對中鷹派且力挺台灣。但現在為了配合川普，對中國的發言及態度轉趨溫和，開始尋找美中合作空間。

習近平十四日逐一與隨行美方人員握手寒暄時，魯比歐以「親切但克制」的神情回應。他進入北京人民大會堂後，也展現對建築物宏偉氣派的欣賞。

美國「時代雜誌」十五日報導，總統川普上周與中國國家主席習近平「重聚」，凸顯全球權力轉移至東方。如今的川普，比起去年回任時的氣勢已相去甚遠。

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