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新聞眼／身分錯亂…賴總統「消獨」 華府如何解讀

聯合報／ 本報記者羅印冲
賴清德總統昨天表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。記者邱德祥／攝影
賴清德總統昨天表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。記者邱德祥／攝影

美國總統川普才剛講完「不想看到有人走向獨立」，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」；賴清德總統昨天就公開談論「台獨」的兩大意涵。中華民國元首「解讀」何謂台獨，是身分錯亂，而緊接在川普否定台獨之後發言，時機也不宜。

賴總統昨先談「台獨」意涵，稍晚在聽取國安團隊報告後稱，他會捍衛中華民國現狀，沒有所謂「台獨」問題，說法明顯轉彎，顯然是國安官員建議後的修正。賴總統可能在鋪陳五二○就職兩周年演說，但涉「獨」言論牽動美中台關係，更應謹慎。

川普表明不希望看到台獨，也拒絕讓美國成為台獨靠山，這些表述對自許為「務實台獨工作者」的賴總統，情何以堪，因此他昨天藉民進黨創黨四十周年活動，親自回應台獨的兩大意涵：「台灣不屬於中華人民共和國的一部分、中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。

儘管身兼民進黨主席的賴總統是面對支持者發言，但賴總統在任的一天，就是中華民國元首，就有捍衛中華民國憲法的憲政責任；他出面解讀台獨意涵，不僅無法為川普言論「消獨」，反讓自己落入川普指涉的「有人」推動台獨的指控。身為中華民國總統，這是錯亂也不適格的表現，更是嚴重的戰略失誤。

其次是賴總統談論的內容，無論是「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」或「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，其實都不是台獨的核心理念。民進黨一九九一年通過的台獨黨綱，明確主張制憲、建立台灣共和國，任何有關獨立現狀的更動，都必須經由台灣全體住民以公投方式決定；民進黨二○○七年通過的「正常國家決議文」也主張制憲、正名、加入聯合國等，以實現台灣為正常國家。事實上，只要堅守中華民國憲法定位，中華民國當然不屬於中華人民共和國，兩岸在治權上互不隸屬，也符合當前客觀的兩岸關係，這與台獨意涵有何干係？

賴總統說法凸顯其在中華民國總統、務實台獨工作者乃至「台獨金孫」等政治人設間轉換的尷尬和難堪。他既想顯示自己是根正苗「綠」的台獨接班人，卻又拋不開中華民國的實際掩護。說白一點，他清楚前總統陳水扁那句「做不到就是做不到」的現實困境，但主張台獨、打抗中牌的政治利益，卻是民進黨無法放棄的選舉紅利。

賴總統昨天還兩度援引憲法條文，呼籲人民團結，展現「尊憲」立場。倘若如此，賴總統何不回歸憲法，以及根據憲法而特別制定的兩岸條例，解決最根本的兩岸問題，才是回應川普對台言論的務實做法。

賴總統雖主張「維持現狀」，卻拋不掉台獨人設。只不過，選在川普「不樂見台獨」話音未落、甚至還沒決定下一輪對台軍售的時機點公開談論台獨意涵，華府會如何解讀，美中是否更緊縮對台海的共管力度，這些政治效應，賴總統想清楚了嗎？

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