觀察站／美國風向在變 賴政府跟不跟？

美國這艘大船要轉彎了？美中元首達成歷史性會晤，美國總統川普說了許多不利台灣的內容，讓民進黨政府膽顫心驚，對今年五二○剛滿二周年的執政黨恐是一記重拳，但何嘗不是一個重新檢驗兩岸關係的契機。

美國準備轉彎有跡可循，一是川普已明確表達不支持台獨、最不需要一場九千五百英里外的戰爭，台北不要期待美國會無條件軍事支持，這些話其實就是呼應習近平的「警告」。美國轉彎第二跡象是，美方確認了中方提議的「建設性戰略穩定關係」，川普恭維習是偉大領導人，美中是兩個偉大國家，稱為Ｇ2。

這代表美國家安全戰略要改了。回溯二○一七年十一月川普首個任期訪陸後一個月，國安戰略報告將中國從合作夥伴重新定義為「戰略競爭對手」。二○一八年國防戰略報告更進一步將中國列為「首要戰略競爭對手」，開始對中國貿易戰、關稅戰、科技戰、輿論戰，全面圍堵。經過八年多的對抗，中國沒被打垮，現在不得不接受中國提議，準備把中國從頭號戰略競爭對手改為合作夥伴。

從大兩岸回看小兩岸，民進黨的「逢中必反」其實跟美國也息息相關，當年美國對中採取「首要戰略競爭對手」政策，民進黨有了美國大哥在前面圍堵遏制中國，才敢在背後加碼挑戰，民進黨不僅是「有樣學樣」，台美甚至有可能是互為表裡，分進合擊。如今世界格局大變，美國轉身就要跟頭號競爭對手合作，民進黨政府還要繼續反中、仇中，繼續衝鋒？

川習會兩周前，大陸對台遞出橄欖枝，宣布十項措施，包括罕見透過民航小兩會致函我方，希望恢復多個航點，但我方全部視為統戰糖衣毒藥，連談都不談，錯失兩岸關係可能和緩的機會，如今成為川習會上的菜單，並不為過。

中美改善關係，台灣何嘗不能從中美「四個穩定」（合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期）得到啟發。兩岸原本就有合作交流，也在部分經貿項目有過競爭；政治問題也曾擱置爭議、求同存異，並達成一個雙方和平發展的機遇期，這都與中美「四個穩定」若合符節。當然，改善兩岸僵局的戰略密碼，仍需要共同政治基礎，即民進黨政府須遵守「憲法」與「兩岸條例」法理架構。

所有人都看得出來，美國風向在變。民進黨政府若不能察覺，遲早撞冰山。現在民進黨最怕的不是共機艦擾台，而是美國某天突然說：「對不起，這事我們不管了。」