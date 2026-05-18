回應川普 賴總統：沒有台獨問題

美國總統川普在川習會後對「台獨」說重話，表示不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。賴清德總統昨首度正式回應說，維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，也是二三○○萬台灣人民最大共識；中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。

下午演說晚上貼文 兩度提台獨

賴總統昨天兩次提到「台獨」。先是下午在民進黨創黨四十周年活動中，他以民進黨主席身分指出「台獨」的兩項意涵，即「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。但昨晚八時左右，賴總統又在臉書發表「千字文」，回應川習會晤提到的台灣問題，提到沒有「台獨」問題。

賴清德下午先引述一九九九年民進黨「台灣前途決議文」，即台灣已是主權獨立國家，憲法上叫中華民國，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途由二三○○萬人決定，以及前總統蔡英文二○二一年的「四大堅持」。他表示，無論是民進黨「台灣前途決議文」或蔡英文的「四大堅持」，都是民進黨和賴政府推動的國家政策。

賴總統晚上的臉書貼文則表示，稍早聽取國安團隊報告，就最新情勢討論。他說，包括川普總統、國務卿魯比歐等多次重申，美國長期以來對台政策並沒有改變，他要感謝美國政府持續關注台海和平與穩定，以及對台灣的支持。他強調，台灣從來都是兩岸現狀的堅定維護者，而不是改變現狀的一方。

賴總統指出，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。近年來，中國在台海及周邊海域持續擴張軍事活動，包括軍機艦擾台、大規模軍演、灰色地帶脅迫，以及對周邊國家施加各種軍事、政治與經濟壓力，「這不只是台灣獨自面對的問題，更是整個第一島鏈與印太區域共同面對的迫切安全挑戰」。

賴總統說，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。

賴總統表示，願意在對等與尊嚴前提下，與中國推動健康有序的交流與對話，但是，我們拒絕中國假「統一」為名，實質上是企圖併吞台灣的統戰滲透與具政治目的的脅迫式交流與對話，「這也是我們在兩岸關係上所堅守的底線」。

藍：回到九二共識 不要再硬拗

不過，對於賴總統兩種「台獨」論述，國民黨表示，賴總統若不想成為麻煩製造者，就請回到九二共識、反對台獨，不要再硬拗了。民眾黨認為，賴的說法再度凸顯民進黨長年在兩岸與國家定位論述進退失據，並非基於對國家長治久安的戰略考量，而是為了掩飾執政無能，持續操作意識形態大玩文字遊戲。