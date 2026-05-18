聽新聞
0:00 / 0:00

川習交鋒 蘇起：北京對台獨釜底抽薪

聯合報／ 記者張鈺琪／台北報導
國安會前秘書長蘇起（中）昨天出席「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會，他形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，北京這次是「釜底抽薪」。 記者陳柏亨／攝影
國安會前秘書長蘇起（中）昨天出席「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會，他形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，北京這次是「釜底抽薪」。 記者陳柏亨／攝影

美國總統川普在北京川習會後表態「不想看到有人走向獨立」，引起高度關注。國安會前秘書長蘇起昨在一場座談會分析，這次川習會是台灣的轉捩點，北京對台策略已從「兩岸談」轉向「美中談」；若美中談判再不成，最後可能只剩下「自己來」。蘇起形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，北京這次是「釜底抽薪」。

啟思民本基金會與對外關係協會昨舉行「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會，蘇起、國安局前局長李翔宙、啟思民本基金會董事徐弘庭等人出席。

蘇起表示，當前世界已呈現兩極格局，習近平在會中提及「修昔底德陷阱」，等於宣告北京不想挑戰美國地位，以此釋疑反中鷹派。習近平並提出「建設性戰略穩定關係」，重點在先讓美中關係穩定，即使雙方競爭，也要管控分歧、不走向戰爭。美方雖未複誦大陸用語，但從國務卿魯比歐訪談時提到「戰略穩定」，美方其實可以接受。

針對川習會的交鋒，蘇起分析，川普與習近平在會晤中的思維不同。川普是短線操作，面臨三場戰爭，能源危機、通膨與期中選舉等壓力，有求於習近平，需要在短期內取得成果，包括波音、農產品、大陸市場、稀土等議題。

蘇起認為，習近平大多滿足川普需要，但不是百分之百，而是「給你東西，但留一點」。

相較之下，蘇起指出，習近平是長線布局，不急於一時，也不在乎是否簽署文件。習近平主要是向川普與美國的鷹派傳遞訊息，希望美方尊重大陸的大國地位、體制、力量與核心利益，藉此建立互信。今年後續還有多場高峰會，可檢驗這次雙方善意是否能相向而行。

針對台灣議題，蘇起表示，外界若只看北京川習會當下，可能誤以為雙方沒有談到台灣，但實際上談得「非常非常多」。他指出，川普接收到北京對台灣議題的關切，只因議題太敏感，才在離開北京後表態，包括「不樂見台灣獨立」、「不想跑九千五百英里去打仗」等說法。

蘇：川普對台支持更薄弱

蘇起說，北京這次對台灣是「釜底抽薪」，不是「一棒打死」。他形容，美國是「台獨」腳下的地毯，也是釜底的薪，若美國對台獨或台灣的支持變得薄弱，台灣原本依靠的支撐就會被抽掉。他預測，川普對台灣的支持會比過去更薄弱。

談到中共對台政策，蘇起表示，中共對台有三條路：兩岸談、美中談、自己來（包含武統）。他指出，習近平二○一九年起從「反獨」走向「促統」，二○二○年後在重要場合中，「和平統一」的「和平」逐漸減少，二○二四年起不再強調兩岸「共同推進統一」，代表台灣角色正在下降；二○二六年則改試「美中談判」。若美中談判再不成，最後可能只剩下「自己來」。

蘇起認為，從「釜底抽薪」到「自己來」之間，就是台灣僅存的空間。台灣民眾必須重新思考，不應再以為「美國會來救」，也不能認為過去「抗中保台」的路線可繼續走下去。

川習會 國安會 川習

延伸閱讀

蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

川普不想看到台獨 府：向來主張維護兩岸現狀

聯合報社論／川習夜話：台灣必須停止「倚美謀獨」

川習會後中美關係 陸學者：觀察美對台軍售及表述

相關新聞

回應川習會涉台問題 賴總統：捍衛中華民國現狀、沒有「台獨」問題

川習會後，美國總統川普對「台獨」畫紅線。賴清德總統今天表示，這幾天，川普訪問中國，並和中國領導人習近平進行會晤，大家非常關心川習會晤提到的台灣問題；我們也注意到，美國政府包括川普總統、國務卿魯比歐（Marco Rubio）等也多次重申，美國長期以來對台政策並沒有改變，對此，我要感謝美國政府持續關注台海和平與穩定與對台灣的支持。

蔣萬安問民進黨要刪台獨黨綱 沈伯洋反嗆「不是學法律的嗎？」

美國總統川普表態不希望「台獨」民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋昨表示，川普沒有跳脫「不希望雙方片面改變現狀」框架，而要改變台灣是獨立國家現狀的人才是改變現狀，台北市長蔣萬安今表示，中華民國本來就是主權獨立國家，「民進黨要刪台獨黨綱嗎？」沈伯洋表示，現在本來就沒有台獨黨綱，而是台獨前途決議文，蔣可能對民進黨不了解，諷刺「不是學法律的嗎？」

【重磅快評】川普一句話 賴清德務實「封存台獨」

美國總統川普近日對台灣問題明確表示，他不希望「有人」走向獨立。川普再次劃出美國對台的政策紅線，也讓賴清德總統的台獨論述面臨最嚴厲的考驗。賴總統今晚明確表示，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。賴總統此話一出，再度展現務實台獨工作者的韌性。

美媒曝川普訪中行滿意「習近平安排」 幕僚憂中共未來5年內恐攻台

美國媒體Axios今天報導，一些與美國總統川普關係密切的幕僚擔心，這次中國峰會最重大的實質結果，是中國國家主席習近平在未...

觀察站／美國風向在變 賴政府跟不跟？

美國這艘大船要轉彎了？美中元首達成歷史性會晤，美國總統川普說了許多不利台灣的內容，讓民進黨政府膽顫心驚，對今年五二○剛滿二周年的執政黨恐是一記重拳，但何嘗不是一個重新檢驗兩岸關係的契機。

李翔宙：川普談話 台灣安全被降維

國安局前局長李翔宙昨出席「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會指出，川習會後，美國總統川普在北京面對台灣問題時沉默，離開北京後卻在空軍一號上提不想看到台獨、不願美軍跋涉九千五百英里去打一場仗等，他指出，川普在北京不說，已是一種訊號；離北京後再說出口，力道反而更強烈，也讓北京得以宣稱美方理解中方立場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。