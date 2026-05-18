五點回應川習會 賴總統：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

川習會落幕後，台灣議題受關注。賴清德總統昨（17）日聽取國安團隊報告後提出五點說明。他表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題；並強調台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

美國總統川普在「川習會」後表示，不希望有人推動台獨，引發關注。賴總統昨日聽取國安會等單位報告後，透過臉書向國人提出五點說明。

第一，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者。台灣不會挑釁，不會升高衝突，但也不會在壓力下放棄國家主權與尊嚴。台灣從來都是兩岸現狀的堅定維護者，而非改變現狀的一方。

第二，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。賴總統指出，近年中國在台海及周邊海域持續擴張軍事活動，這不只是台灣獨自面對的問題，更是第一島鏈與印太區域共同面對的迫切安全挑戰，中國才是破壞區域和平穩定，改變現狀的根源。

第三，賴總統表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，他已多次重申「四個堅持」：堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途須遵循全體台灣人民意志。

賴總統表示，這是台灣全體人民最大共識，也是所要捍衛的現狀，沒有所謂「台獨」問題。我們願意在對等與尊嚴前提下，與中國推動健康有序交流與對話，但拒絕中國假「統一」為名，實質上企圖併吞台灣，這是兩岸關係上所堅守的底線。

第四，賴總統強調，台美長期安全合作與軍售建立在《台灣關係法》，近年台灣持續提升國防預算，推動國防改革、強化不對稱戰力、全力提升後備動員與社會韌性，善盡區域成員的責任。美國持續對台軍售，並深化台美安全合作，乃至為必要，也是維護區域和平穩定的關鍵要素。

第五，賴總統指出，台灣是印太安全重要節點，也是全球AI與半導體發展核心，更是全球供應鏈重整不可或缺的一環。台灣是全球核心利益之所在，確保台海和平穩定是台美及全世界民主國家的高度共識與共同利益，台灣絕不會被犧牲或交易。