李翔宙：川普在空軍一號說的話 比聯合聲明更沉重

啟思民本基金會與對外關係協會今（17）日舉行「『川習會』對台灣的機會與挑戰」座談會，前國安局局長、前副參謀總長、對外關係協會資深顧問李翔宙指出，川習會後，川普在北京面對台灣問題時沉默，離開北京後卻在空軍一號上提不想看到台獨、不會長途跋涉9500英里去打一場仗等。他認為，川普在北京不說，已是一種訊號；離京後再說出口，力道反而更強烈，也讓北京得以宣稱美方理解中方立場。

李翔宙表示，美國總統川普第二任期以來，全球對他的外交風格都很有感，包括把關稅當武器、把盟友當對手、對北約施壓，以及在烏克蘭、委內瑞拉、伊朗等議題上的作法，都讓世界陷入混亂，但世界並沒有被打倒，反而被「搖醒」。各國都開始思考，在沒有美國擔保的世界裡，應該如何生存。

李翔宙指出，川習會給外界的第一個印象，就是一個「衰敗的強權」與一個「崛起的強權」之間的互動，而這個崛起的強權還不斷要求對方理解甚至支持其論述。川習會後，記者追問川普是否談及台灣問題，川普沉默以對。李翔宙認為，川普當時人在北京，不公開宣示捍衛台灣，本身就是一個訊號。

李翔宙表示，川普在離開北京後，卻在空軍一號上說出比聯合聲明更直接、更沉重的話，包括不想看到台獨、不會長途跋涉9500英里去打一場仗等。他認為，這些話語代表川普「不說，比說了更強烈」，也讓大陸外交部長王毅隨後公開宣示「在會晤中感受到，美方了解中方的立場」。

李翔宙說，川普也提到，希望中國大陸接受「維持現狀」，但問題在於，中共所理解的維持現狀，是台灣不獨立、不擴大國際空間；台灣所理解的維持現狀，則是民主自治持續運作並與國際接軌。川普口中的維持現狀，究竟是哪一個版本，沒有人知道。

李翔宙指出，川普訪中前曾公開表示，習近平要和他詳細討論台灣問題。過去50年來，相關政策是美國單方面決策，如今卻變成美中雙方要會談的議題。他認為，這改變的不是政策內容，而是政策性質，使台灣安全被降維、降格為談判桌上的議題。

李翔宙表示，若未來美中峰會持續推進，台海議題是否會逐漸形成「共管」默契，值得台灣高度警惕。他強調，這樣的轉變，比美方從「不支持台獨」演變為「反對台獨」更加強硬。

李翔宙說，面對此一局面，台灣沒有悲觀的條件，也沒有樂觀的機會，真正要思考的是如何止血，避免民主自治與國際接軌的現狀被稀釋。他認為，台灣應增加自身信心的「濃度」，包括加強民族融合、國防、外交，以及國人共識，而不是只靠小動作或偷渡式外交。