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示警賴總統論述互不隸屬恐引發衝突 學者：為何要給習近平子彈？
身兼民進黨主席的賴清德總統今天談及「台獨」兩大意涵，包含「兩岸互不隸屬」、「台灣不屬於中華人民共和國」，引發討論。政大國關中心兼任研究員嚴震生呼籲，美國現在立場走向清晰，美國總統川普也希望兩岸不要有衝突，但賴總統此舉就可能引發衝突，為何要給中共總書記習近平子彈呢？
今年是民進黨創黨40周年，賴總統17日談及台灣民主化歷史，並指出「台獨」兩大意涵為「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；無論是中華民國、中華民國台灣或台灣，都是指台澎金馬2300萬人，呼籲國人團結守護得來不易的民主。
嚴震生分析，美國立場現在走向清晰，民進黨政府就應思考「台獨」能否獨立完成？若能獨立完成，不需要倚靠外國，那就可以繼續維持台獨立場；若美國「帶頭不幫忙」台獨，那還可以寄望誰？日本若非美國介入恐怕也不會介入。
嚴震生認為，賴清德總統此舉有助鞏固深綠選民，但永遠不可能拿到淺藍、中間選民的票，因為中間選民很務實，發現美國態度如今定調；民進黨政府若還要堅持台獨，唯一可能就是待川普卸任，才有機會改變，否則以現況來說，對美外交就是碰冰了。
嚴震生提到，還要思考的是，過去美國對台軍售是無須與大陸討論，如今這「美國對台六項保證」出現變化，未來會不會連「台灣關係法」都會更動？民進黨的立場要不要改變？
嚴震生建議，賴總統可以繼續以中華民國，以及民進黨過去一再講的「維持現狀」來表述，本來就是維持現狀就可以避免一些情況；川普講話也說，希望兩岸不要引發衝突，但賴總統繼續強調互不隸屬，就可能引發衝突，為何要給習近平子彈呢？
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