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賴總統稱「沒有台獨問題」 民眾黨批玩文字遊戲：民進黨國家定位進退失據

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統。記者邱德祥／攝影
賴清德總統。記者邱德祥／攝影

針對美國總統川普表態反對台獨賴清德總統今天表示，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。台灣民眾黨認為，此話再度凸顯民進黨長年在兩岸與國家定位論述的進退失據，並非基於對國家長治久安的戰略考量，而是為了掩飾執政無能，持續操作意識形態大玩文字遊戲。

賴總統晚間在臉書發文，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，自己已經多次重申堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，「堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的台獨問題。」

針對賴總統的說法，民眾黨表示，賴總統「無須宣布台獨」的政治承諾語音剛落，為了掩飾民進黨台獨黨綱無法獲得支持，只能一再試圖重新「定義台獨」，導致國家治理流於意識形態的虛耗與爭辯，全然無助於解決當前人民迫切關注的民生與經濟實質困境。

民眾黨質疑，賴總統所謂的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，其法理本質不正是回到中華民國憲法架構，還有1992年海基、海協兩會各自表述的歷史脈絡嗎？

民眾黨指出，依照中華民國憲法第2條「主權屬於國民全體」的精神，還有中華民國憲法增修條文、兩岸人民關係條例對於「自由地區」與「大陸地區」的法制規範，「中華民國政府的治權與主權，在法理與現實皆完整存在於台澎金馬、由2300萬人民所共享」，此一憲政法治架構，正是台灣得以維持現行自由民主體制的基石。

民眾黨表示，民進黨無須疊床架屋、反覆創造新的政治名詞，只是為了作為掩護、包裝連民進黨都無法再繼續堅持的台獨黨綱下台階。

民眾黨指出，當前台灣面臨全球地緣政治的劇烈變動、民生經濟轉型的關鍵時刻，「政府真正該做的，不是每天在意識形態的名詞上繞圈圈，而是應回歸憲法的法治軌道」，切實遵循民主原則與權力分立原則，務實守護台灣安全、維持區域和平，並且集中精力改善民生、發展經濟，這才是真正實踐「人民作主」的務實治理。

民眾黨強調，民眾黨絕對捍衛國家主權，堅決反對中共以任何形式對台侵略，同時也反對民進黨為了利益與選票，不斷升高社會對立衝突與兩岸敵意，假借「定義台獨」或操作抗中保台，一再刻意升高兩岸敵意與製造社會內耗，人民期待一個能夠讓社會團結、人民安心、經濟前進的元首，而不是滿口政治語言、撕裂社會的政客。

台獨 中華民國 賴清德 民眾黨 川普

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