川普延宕對台軍售 軍事專家：難道美方自承「讓中共得利」？

川普總統結束北京訪問後，透過多次媒體訪問，就對台軍售以及台海情勢表達立場，明言對台軍售將是與中國大陸談判的籌碼，因此他「可能簽署，也可能不」。海軍上校退役的中華戰略學會資深研究員張競說，日前立法院通過預算上限7800億元的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》時，美國國務院與AIT美國在台協會都以匿名發言人表示，「拖延或耽誤剩餘項目的經費，將會削弱台灣的安全，並使中國共產黨從中獲利」，以及「進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步」。然而如今狀況，如果川普總統推遲軍售，是否該解讀為他打算「使中國共產黨從中獲利」，抑或是「對中國共產黨讓步」？

張競也說，台灣社會對川普發言的解讀，提出南轅北轍完全相反觀點，證明台灣社會嚴重極化。但最令人不解的是AIT谷立言處長，身為美國駐台代表，難道沒有責任出面公開澄清，避免總統政策發言真實意義被刻意曲解？還是美國政府是存心讓這些政策發言保持不明不白，讓願意作夢人士能夠繼續作夢，讓存心矇騙政客得以繼續唬弄？假若AIT繼續保持緘默，戰略模糊最後必然成為戰略糊塗。

他表示，令人感嘆的是，經過習近平與川普的波折與政治角力，對台軍售確實已經完全淪為華盛頓與北京討價還價政治籌碼。吾人必須冷靜思考，我方究竟要繼續加碼到何等程度，才能扭轉兩岸軍事失衡殘酷現實與惡化趨勢？美國軍備生產體系產能失調供貨延遲跳票，早就是無法遮掩的難堪真相，就算川普不甩北京，再次宣布軍售，能否順利交運恐怕更不樂觀，只會繼續增加拖欠清單的長度。

張競表示，川普露骨點破「台灣有人想走向獨立，就是認為背後有美國支持，因此打算挑起戰端」。面對美方把話講到如此難聽地步，不知道執政團隊與國安高層是否還有人有骨氣站出來說：「自己的國家自己救，就算兩岸衝突，我們也必然要靠自己承擔，不會將幾千里外美國拖下水，因為我已經聽清楚，川普已經明說，您不想來淌這場渾水。」